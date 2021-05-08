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    • Magazin
    • 08.05.2021 20:50
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    • 08.05.2021 21:28
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    Ciciş kardeşlerden intihar girişiminde bulundu! sedyedeki görüntüleri paylaştı detayı…

    Cicişler olarak tanınan Esra- kardeşler bomba bir olay ile magazin gündemine düştü. , sosyal medya hesabında kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Ersoy, sebebini ise olarak gösterdi. İşte detaylar…

    Ceyda Ersoy intihar girişiminde bulundu!

    Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden şoke eden bir haber geldi. Esra Ersoy, sosyal medya hesabında yayınladığı video ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

    Esra Ersoy, söz konusu videoda Acun Ilıcalı iş vermediği için kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

    Ceyda'nın sedyedeki görüntülerini Instagram sayfasında yayınlayan Esra Ersoy, kardeşinin komada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Ceyda'm benim 'Acun bana iş vermiyor' diye intihar edilir mi? Kariyer yapamıyorum diye evdeki tüm ilaçları içmiş, komalık oldu.

        Bilinci gitmiş canım kardeşimin evdeki tüm ilaçları içmiş. Bu arada Hasan Şeker'in yeğenleriyiz biz tüm Çukurova tanır ailemizi ileri geri konuşanlar bir kendine gelsin"

        ESRA ERSOY KİMDİR
        Kardeşlerden büyük olan Esra Ersoy 21.06.1984 de Mersin de dünyaya geldi. İlköğrenimini Mersin Toros Kolejinde tamamladı. Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okudu. Üniversite eğitimine Ankara'da Bilkent Üniversitesinde devam etti ve 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

        Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. İstanbul da yaşamaya başlamasının ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı.

            CEYDA ERSOY KİMDİR
            Diğer kardeş Ceyda Ersoy ise 30 Eylül 1987de Mersinde doğdu. İlköğrenim ve lise yıllarını Mersinde tamamladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde okuduktan sonra eğitimine İstanbul Kültür Üniversitesi'nde devam etti.

            Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Miss Fotomodel of Turkey 2010 seçilen Ceyda Ersoy, Türkiye'nin ilk tescilli fotomodelidir.
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