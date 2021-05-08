ESRA ERSOY KİMDİR

Kardeşlerden büyük olan Esra Ersoy 21.06.1984 de Mersin de dünyaya geldi. İlköğrenimini Mersin Toros Kolejinde tamamladı. Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okudu. Üniversite eğitimine Ankara'da Bilkent Üniversitesinde devam etti ve 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.