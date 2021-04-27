Aracında 19 gram uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti.
"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"
"Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, konuyla ilgili "Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var" şeklinde açıklama yapmıştı.
YAYIN YASAĞI TALEBİ
Bu kez Çalıkoğlu, eski sevgilisinin sözleriyle kendisini töhmet altında bıraktığını, lekelenmeme hakkının zedelendiğini ileri sürerek; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.