

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"

"Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, konuyla ilgili "Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var" şeklinde açıklama yapmıştı.