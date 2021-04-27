Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.04.2021 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2021 12:01
    ABONE OL

    'Eski sevgilimi susturun!' ile gerginliği tırmanıyor! 'Aracıma uyuşturucu koydu' demişti...

    ile gerginliği tırmanıyor! Geçtiğimiz haftalarda aracında 19 gram uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Son olarak Çalıkoğlu, Çınar'ın kendi hakkında yalan yanlış konuştuğunu ileri sürerek mahkemeden yayın yasağı talebinde bulundu.

    Sabah
    'Eski sevgilimi susturun!'

    Aracında 19 gram uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti.


    "KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAR"
    "Çok büyük bir tuzağın içindeyim" diyen Çınar, konuyla ilgili "Gündemi bu tarz şeylerle meşgul etmek istemezdim. İfademde anlattığım gibi zaten yeni bir oyuncuyum, dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım. Bu tarz şeylerle gündeme gelmek istemiyorum. Kadına yönelik bir şiddet var" şeklinde açıklama yapmıştı.

    YAYIN YASAĞI TALEBİ
    Bu kez Çalıkoğlu, eski sevgilisinin sözleriyle kendisini töhmet altında bıraktığını, lekelenmeme hakkının zedelendiğini ileri sürerek; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

        Çalıkoğlu, eski sevgilisi Çınar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti. Ayrıca Furkan Çalıkoğlu, hakkında sosyal medya ve medya platformlarında da yayın yapılmamasını istedi.


        Mahkeme, bu talebi reddederek Ayşegül Çınar'ın ifade özgürlüğü kapsamında konuşup konuşmayacağının bilinmediğini, varsayım üzerine tedbir kararı verilmesinin mümkün olmadığını belirterek dosyaya yetkisizlik verdi.


        ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
        Öte yandan ikili daha önce yaşadıkları silahlı tehdit olayıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre; Çalıkoğlu, bir gece genç oyuncunun evine gitmiş ve tartışma sırasında "Sen o... Senin ananı avradını... Senin hayatını... Hayatı sana zehir edeceğim, bak gör..." diyerek hakaretler savurmuştu. Ardından, mutfağa giderek aldığı bıçakla Çınar'ı tehdit ederek yaralamıştı.

            Çınar ise hemen polisi arayıp ihbarda bulunmuş, Çınar'ın ihbarıyla olay yerine gelen polise kendini iyi hissetmediğini ve oturmak istediğini söyleyen Çalıkoğlu, sonra aniden koşarak evden kaçmış. Oyuncu ise can güvenliğinden endişe duyarak eşyalarını toparlayarak, aracıyla evden çıkmış. Çınar, Göktürk yolu üzerindeyken Çalıkoğlu'nun kendisini takip ettiğini fark etmiş ve polisi aramış. İhbar sonucu izi bulunan Çalıkoğlu, elindeki silahla polise direnmiş ve yine kaçmıştı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
            Haberler Magazin 'Eski sevgilimi susturun!' Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu gerginliği tırmanıyor! 'Aracıma uyuşturucu koydu' demişti...