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    • 20.03.2021 07:33
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    • 20.03.2021 07:33
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    SON DAKİKA: Oyuncu 'ın uyuşturucu ile yakalandığı polis aramasının görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Otomobilinde uyuşturucu madde ele geçirilen oyuncu ’a yapılan aramanın görüntülerine ulaşılıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin Çınar’ın arabasının bagajında yaptığı detaylı arama kayıtlara geçti.

    Ayşegül Çınar uyuşturucu ile böyle yakalandı

    Geçtiğimiz günlerde Bebek'te araç içinde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye, Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapılmıştı. İkilinin hareketlerinden şüphelenen polis, daha sonra arama yapmış, yapılan aramada, Çınar'ın aracında uyuşturucu madde bulunmuştu.

    Polisler tarafından ele geçirilen çantanın içinde 15 gram esrar, 4 gram eroin ve birbirinden farklı uyuşturucu madde çıkmıştı. İkili, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu madde dolu poşet ve çanta üzerinde parmak izi incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Ayşegül Çınar ve arkadaşının polisler tarafından durdurulup aracında yapılan incelemeye yönelik görüntülere ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, görüntülerde emniyet güçlerinin ünlü oyuncunun aracında detaylı arama yaptığı görülüyor.



        'ÇANTA BANA AİT DEĞİL'
        Ayşegül Çınar, ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü moralim bozuktu. Arkadaşım Nimet'le buluştuk. Ben aracımı park ettim. Nimet'in arabasına bindim ve gezmeye gittik.

        Döndüğümüzde aracın yanında sevgilim Furkan'ın aracı vardı. Ne olduğunu anlamadan polisler gelip arama yaptı. Aracın yolcu koltuğunda çanta buldular. Çanta bana ait değil. Uyuşturucu kullanmıyorum."
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