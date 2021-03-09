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Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı

Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı. 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Koronavirüs partileriyle geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer alan ve son olarak da geçen cumartesi akşamı bir eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gittiği sırada polis noktasına takılan oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracında yapılan arama sonucu bagajda 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çınar, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

09.03.2021 17:24 - Son Güncelleme: 09.03.2021 17:41
Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı

Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı. Çınar'ın aracında yapılan arama sonucu bagajda 20 gram uyuşturucu madde bulundu.

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Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı

Çınar, emniyetteki ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, eski sevgilisinin intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etti. İddia üzerine polis ekipleri eski sevgili Furkan Ç.'yi de gözaltına aldı.

Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı

Ayşegül Çınar ile birlikte gözaltına alınan kız arkadaşı Nimet Y. ve eski sevgili Furkan Ç., emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmiş, 3 şüpheli de 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı

"KUMPAS KURULDU"

Ayşegül Çınar, olaydan sonra avukatı Serdar Öktem aracılığıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, olayla ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edilerek, şöyle denildi:

Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı

"Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."

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