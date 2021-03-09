Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı

"Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."