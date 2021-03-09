Ayşegül Çınar'dan açıklama geldi! Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı
Önce 'korona' partilerinde görüldü ardından uyuşturucuyla yakalandı. 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Koronavirüs partileriyle geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer alan ve son olarak da geçen cumartesi akşamı bir eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gittiği sırada polis noktasına takılan oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracında yapılan arama sonucu bagajda 20 gram uyuşturucu madde bulunmuştu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çınar, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
"Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."