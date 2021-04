OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Aman Reis Duymasın - (2019)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Adanalı (2008)

Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)

Kurtlar Vadisi Pusu - 1-41 (2007-2008)

Gurbet Yolcuları (2007)

Kuzey Rüzgârı (2007)