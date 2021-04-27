Salı günleri büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Geçen hafta Gönül'e hakaret eden Rıdvan'ın kardeşi Macit'in evine giren Tipi onu boğarak öldürmüştü. Rıdvan yeni bölümde Tipi'yi ele geçirmek için harekete geçiyor ve Çakırbeylilere haber gönderiyor. Tipi'nin vurulduğu sahne herkesi şok etti. Peki, EDHO Tipi ölecek mi? Tipi öldü mü? Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

EDHO TİPİ ÖLDÜ MÜ?

EDHO Tipi öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Savaş Özdemir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.