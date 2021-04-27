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    • Magazin
    • 27.04.2021 10:58
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    • 27.04.2021 10:59
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    Bir kere ölen doğmaz bir daha! : Maraza çıkarıp zeval olacak

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisinin dün akşam izleyicisiyle buluşan bölümünde gerilim hat safhadaydı. Sencer'in intikam yemini ettiği bölümde Sencer ile Tapar, kılık değiştirdi ve Şelemzar’a girmeyi başardı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar’ın kapısını Melikşah’ın ordusuna açmaya muvaffak oldu. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark ettiler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatıldı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün hemen sonrasında nı merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı yayında mı?

    Ekranları başındaki izleyenleri her pazartesi heyecanlandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi dün akşam 29. bölümüyle nefes kesti. Son bölümde sır açıldı ve bu giz Selçuklu hanedanına ayan oldu. Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan'a geldi. Zira babası Kavurd'un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar'ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar'a hareket eden Melikşah'ın önünü Turanşah kesti. Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin 30. bölüm 1. ön izlemesi izleyiciyle buluştu.

    Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar'a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar'ın kapısını Melikşah'ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?

    Sır açılmış; bu giz Selçuklu hanedanına ayan olmuştu! Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan'a gelmişti. Zira babası Kavurd'un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi.

    Bu yüzden Sencer ile Tapar'ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar'a hareket eden Melikşah'ın önünü Turanşah kesmişti! Turanşah, Nizamülmülk'ü Melikşah'ın önüne getirmiş ve Nizamülmülk'ü öldürmekle tehdit etmişti.

        Turanşah, Nizamülmülk'ü öldürmeyi başarabilecek midir? Melikşah'a açıkça meydan okuyan Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulabilecek midir?

        Öte yandan Turanşah, Melikşah ile baş edebilmek için Tekiş ile ittifaka soyunacaktır. Turanşah ve Tekiş'in ittifakı nelere gebe olacaktır?

        Tüm bu kötü gidişata rağmen Melikşah, Şelemzar'ı Hasan Sabbah'ın elinden almayı başarabilecek midir?

            Zübeyde'nin başhatunluk makamından alınmaması üzerine haksızlığa uğradığını düşünen ve bunu Melikşah'a açık açık dile getirmekten çekinmeyen Terken, Zübeyde'ye karşı bir oyun kuracak mıdır?

            Başulu ile Sencer'in hanedanda yer almasının kendisine karşı bir tehlike barındırdığını düşünmesi onu nasıl davranmaya itecektir?
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            Haberler Magazin Bir kere ölen doğmaz bir daha! Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı: Maraza çıkarıp zeval olacak