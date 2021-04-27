Ekranları başındaki izleyenleri her pazartesi heyecanlandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi dün akşam 29. bölümüyle nefes kesti. Son bölümde sır açıldı ve bu giz Selçuklu hanedanına ayan oldu. Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan'a geldi. Zira babası Kavurd'un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar'ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar'a hareket eden Melikşah'ın önünü Turanşah kesti. Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin 30. bölüm 1. ön izlemesi izleyiciyle buluştu.

Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar'a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar'ın kapısını Melikşah'ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?