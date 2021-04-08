Yasak Elma dizisinin 'Lila'sı Ayşegül Çınar'ın başı hem uyuşturucu hem de sevgilisi ile dertte

Yasak Elma adlı dizideki 'Lila' karakteriyle adını duyuran 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar'a eski sevgili şoku. SABAH'ta yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etti. Çınar, şimdi de eski sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir silahlı tehdit olayıyla gündeme geldi.