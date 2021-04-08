Bugünkü
Takvim

Yasak Elma dizisinin 'Lila'sı Ayşegül Çınar'ın başı hem uyuşturucu hem de sevgilisi ile dertte

Yasak Elma adlı dizideki 'Lila' karakteriyle adını duyuran 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar'a eski sevgili şoku. Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etti. Çınar, şimdi de eski sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir silahlı tehdit olayıyla gündeme geldi.

08.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 08.04.2021 06:59
Yasak Elma dizisinin 'Lila'sı Ayşegül Çınar'ın başı hem uyuşturucu hem de eski sevgilisi ile dertte

Yasak Elma adlı dizideki 'Lila' karakteriyle adını duyuran 22 yaşındaki oyuncu Ayşegül Çınar'a eski sevgili şoku. SABAH'ta yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etti. Çınar, şimdi de eski sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir silahlı tehdit olayıyla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasak Elma dizisinin 'Lila'sı Ayşegül Çınar'ın başı hem uyuşturucu hem de eski sevgilisi ile dertte

İddiaya göre Çalıkoğlu, bir gece genç oyuncunun evine gitti. Çift arasında tartışma yaşandı.

Yasak Elma dizisinin 'Lila'sı Ayşegül Çınar'ın başı hem uyuşturucu hem de eski sevgilisi ile dertte
Yasak Elma dizisinin 'Lila'sı Ayşegül Çınar'ın başı hem uyuşturucu hem de eski sevgilisi ile dertte

Tartışma sırasında Çalıkoğlu, "Sen or...usun. Senin ananı avradını sinkaf edeceğim... Senin hayatını sinkaf edeceğim... Hayatı sana zehir edeceğim, bak gör..." diyerek hakaretler savurdu.

Yasak Elma dizisinin 'Lila'sı Ayşegül Çınar'ın başı hem uyuşturucu hem de eski sevgilisi ile dertte

Ardından, mutfağa giderek aldığı bıçakla genç oyuncuyu tehdit ederek yaraladı.