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    • 13.04.2021 08:24
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    • 13.04.2021 08:24
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    Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı ATV izle - Kuruluş Osman'da noktayı koydu ölüm geldi çattı! Okla nişan aldı ve...

    Kuruluş Osman 53.son bölümde kaçacak başka hiçbir deliği kalmayan Dündar için yolun sonu görünmeye başladı. oba içerisindeki ihanete son vermek üzere Dündar'ın üzerine harekete geçti. Başta yakalandı ve ardından da Osman Bey'in muhteşem planı sayesinde Dündar ele geçirildi. Bölümden sonra yayınlanan Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanında "Davası hak olan haksız yola başvurmaz. Şeytanla iş tutup hakkın rızası kazanılmaz. Gayrı töre bellidir . O zaman vakit kaybetmeden idam edilecektir." sözleri dikkatleri üzerine çekti. Fragmanın son sahnesinde Osman Bey'in Dündar'a okla nişan aldığı görülüyor.

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    Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı: Noktayı koydu ölüm geldi çattı! Okla nişan aldı ve...

    Kuruluş Osman'da şoke den gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm büyük ilgi çekecek.
    Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanında maskesi düşüp köşeye sıkışınca ne yapacağını bilemez hale gelen Dündar'ın çaresizliği ekrana yansıdı. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıkmasının hemen ardından tekfur Nikola'nın kalesine giden Gündüz Bey amcasıyla büyük bir yüzleşme yaşadı ve "Öldüğün gün bayramımız olacaktır emmi" diye yüzüne nefretini haykırdı. Osman Bey ise yaptığı plan sayesinde Dündar Bey'i kolaylıkla ele geçirdi ve gelecek hafta büyük bir yüzleşme yaşanacak. İşte Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı ATV izleme linki sayfamızda

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    OSMAN BEY HAİNLERİ TEK TEK AVLADI!

    Osman Bey'in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar'ı ve Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman'ı ele geçirmesi damga vurdu.

    Umur Bey'in Dündar'a ait zihgiri teslim etmesi ile obadaki hainin amcası olduğunu anlayan Osman Bey, Umur Bey ve Malhun Hatun'a kanıtı sakladıkları için tepki gösterirken, hainin yakalanması için derhal harekete geçti. Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmadan haberdar olan Dündar, Umur Bey ve Osman Bey'in konuşmasını gizlice dinleyerek deşifre olduğunu anladı ve son çare olarak İnegöl Kalesi'nin yolunu tuttu.

    Dündar'ın bulunamaması üzerine obaya dönüp beyleri durumdan haberdar eden Osman Bey, Bala Hatun'a ise Hazal Hatun'u takip etme görevini verdi. Nikola'nın karşısına çıkıp kimliğinin açığa çıktığını söyleyen Dündar, Nikola'dan Hazal Hatun'u kaleye getirmesini talep etti.

    Dündar Bey'in obaya dönmemesi nedeniyle telaşlanan Hazal Hatun ise Söğüt'e giderek Süleyman ve Melik'e akıl danıştı. Kimliklerinin açığa çıkmasından endişe eden Süleyman ve Melik; Dündar'ın Nikola'ya sığındığını söylerken, kaçmasında yardım edeceklerini söyleyerek Hazal Hatun'u tuzağa çekmeyi planladı.

    Takip edildiğinin farkında olmadan Süleyman ve Melik'le buluşan Hazal Hatun, kendisine kurulan tuzağı fark ettiğinde çok geçti. Hazal Hatun'u ölümden Osman Bey kurtardı. Süleyman, Melik ve Hazal Hatun'u yakalayan Osman Bey, obaya dönerek Dündar Bey'in ihanetini ahaliye açıkladı.

        Papa'nın ajanlarından Dündar'ın Nikola'ya sığındığını öğrenen Osman Bey, haini teslim etmesi için fidye teklifiyle Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderdi. Osman Bey'in teklifini reddeden ve 10 katı fidye isteyen Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırı için zaman kazanmayı planlarken; Osman Bey zekice bir oyun kurarak bu kez Melik'i İnegöl Kalesi'ne gönderdi. Melik, onu ve Hazal Hatun'u Konstantiniyye'ye kaçıracaklarını söyleyerek Dündar'ı kaleden kaçmaya ikna etti. Nöbetçileri atlatıp Bizans askeri kılığında kaleden kaçan Dündar, Süleyman ve Melik'le buluşmak üzere belirlenen yere gitti ancak karşısında Osman Bey ve Alplerini buldu.

        Kuruluş Osman 54.Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

        Olay örgüsünü Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın yazdığı, genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı, gerek zengin oyuncu kadrosu gerekse etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanı yayınlandı.

        Kuruluş Osman 54.Bölüm Ne Zaman Başlayacak?

        Diriliş Ertuğrul yapımıyla gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 54.bölümüyle 14 Nisan Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek sahneleriyle dizi severlerin huzuruna geçecek.

        ZİRVEDE YER ALDI

        Kuruluş Osman, 53.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,68 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %12,01 izlenme oranı ve %25,33 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

            KURULUŞ OSMAN LİBYA'DAN SONRA PAKİSTAN'DA!

            Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

            Kuruluş Osman, Tunus'un ardından şimdi de Libya VE Pakistan'da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya'da Al Ahrar TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Pakistan'da ise ülkenin önde gelen kanallarından olan Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşacak.

            Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı ATV izle - Kuruluş Osman'da noktayı koydu ölüm geldi çattı! Okla nişan aldı ve...