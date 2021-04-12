Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı ATV izle - Kuruluş Osman'da noktayı koydu ölüm geldi çattı! Okla nişan aldı ve...

Kuruluş Osman'da şoke den gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm büyük ilgi çekecek.
Kuruluş Osman 54.bölüm fragmanında maskesi düşüp köşeye sıkışınca ne yapacağını bilemez hale gelen Dündar'ın çaresizliği ekrana yansıdı. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıkmasının hemen ardından tekfur Nikola'nın kalesine giden Gündüz Bey amcasıyla büyük bir yüzleşme yaşadı ve "Öldüğün gün bayramımız olacaktır emmi" diye yüzüne nefretini haykırdı. Osman Bey ise yaptığı plan sayesinde Dündar Bey'i kolaylıkla ele geçirdi ve gelecek hafta büyük bir yüzleşme yaşanacak. İşte Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı ATV izleme linki sayfamızda
OSMAN BEY HAİNLERİ TEK TEK AVLADI!
Osman Bey'in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar'ı ve Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman'ı ele geçirmesi damga vurdu.
Umur Bey'in Dündar'a ait zihgiri teslim etmesi ile obadaki hainin amcası olduğunu anlayan Osman Bey, Umur Bey ve Malhun Hatun'a kanıtı sakladıkları için tepki gösterirken, hainin yakalanması için derhal harekete geçti. Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmadan haberdar olan Dündar, Umur Bey ve Osman Bey'in konuşmasını gizlice dinleyerek deşifre olduğunu anladı ve son çare olarak İnegöl Kalesi'nin yolunu tuttu.
Dündar'ın bulunamaması üzerine obaya dönüp beyleri durumdan haberdar eden Osman Bey, Bala Hatun'a ise Hazal Hatun'u takip etme görevini verdi. Nikola'nın karşısına çıkıp kimliğinin açığa çıktığını söyleyen Dündar, Nikola'dan Hazal Hatun'u kaleye getirmesini talep etti.
Dündar Bey'in obaya dönmemesi nedeniyle telaşlanan Hazal Hatun ise Söğüt'e giderek Süleyman ve Melik'e akıl danıştı. Kimliklerinin açığa çıkmasından endişe eden Süleyman ve Melik; Dündar'ın Nikola'ya sığındığını söylerken, kaçmasında yardım edeceklerini söyleyerek Hazal Hatun'u tuzağa çekmeyi planladı.
Takip edildiğinin farkında olmadan Süleyman ve Melik'le buluşan Hazal Hatun, kendisine kurulan tuzağı fark ettiğinde çok geçti. Hazal Hatun'u ölümden Osman Bey kurtardı. Süleyman, Melik ve Hazal Hatun'u yakalayan Osman Bey, obaya dönerek Dündar Bey'in ihanetini ahaliye açıkladı.