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Fahriye Evcen Kuruluş Osman'ın yıldızı olan eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti. Uzun bir aranın ardında setlere dönen güzel oyuncu, bir markanın reklam yüzü oldu. Evcen, önceki gün ise markanın tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, oğlu Karan'ın doğumuyla birlikte hayatındaki değişimler ve eşi Burak Özçivit'in babalığı hakkında konuştu. "Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım" diyen Evcen, eşine övgü yağdırdı. İşte Fahriye Evcen'in konuşmasından dikkat çeken satır başları…

09.04.2021 10:36 - Son Güncelleme: 09.04.2021 10:45
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019 yılının Haziran ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, oğulları Karan Özçivit'i 2017 yılında da kucaklarına almıştı. Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, setlere geri döndü. Bir markanın reklam yüzü olan ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

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Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”

'BURAK, ÇOK İYİ BİR BABA'
Markanın basın toplantısında oğlu Karan'ın doğumuyla birlikte hayatındaki değişimler ve eşi Burak Özçivit'in babalığı hakkında konuşan Fahriye Evcen, "Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım" dedi.

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”

Ünlü oyuncu, "Yardım anlamında çok şanslıyım. Bebeğin sorumluluğu büyük ölçüde anneye ait ama zorlu zamanlar olabiliyor. Kahve içmeye zamanın var dediğim zamanlar olabiliyor. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”

'BENİM RİTMİMİ TEPETAKLAK ETTİ'
Anne olduktan sonra hayatının değiştiğini dile getiren Evcen, şunları söyledi: "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama her zaman, zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Üniversitedir, iş hayatıdır, zamanı çok işi yönetiyorum diye kendimle gurur duyarken hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm"

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”

"Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun bir süre kimseden destek almadım. Kendim ilgilendim. Burak'ın da katkısı oldu. Dolayısıyla zaman yönetimi konusuyla alakalı hayatımda ciddi bir değişiklik oldu"