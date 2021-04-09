Fahriye Evcen Kuruluş Osman'ın yıldızı olan eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara vermişti. Uzun bir aranın ardında setlere dönen güzel oyuncu, bir markanın reklam yüzü oldu. Evcen, önceki gün ise markanın tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, oğlu Karan'ın doğumuyla birlikte hayatındaki değişimler ve eşi Burak Özçivit'in babalığı hakkında konuştu. "Burak, çok iyi bir baba. O konuda çok şanslıyım" diyen Evcen, eşine övgü yağdırdı. İşte Fahriye Evcen'in konuşmasından dikkat çeken satır başları…
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019 yılının Haziran ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, oğulları Karan Özçivit'i 2017 yılında da kucaklarına almıştı. Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, setlere geri döndü. Bir markanın reklam yüzü olan ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
'BENİM RİTMİMİ TEPETAKLAK ETTİ'
Anne olduktan sonra hayatının değiştiğini dile getiren Evcen, şunları söyledi: "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama her zaman, zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Üniversitedir, iş hayatıdır, zamanı çok işi yönetiyorum diye kendimle gurur duyarken hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm"