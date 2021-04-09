Fahriye Evcen Kuruluş Osman'ın yıldızı olan eşi Burak Özçivit'i yere göğe sığdıramadı! “Çok iyi bir baba”

'BENİM RİTMİMİ TEPETAKLAK ETTİ'

Anne olduktan sonra hayatının değiştiğini dile getiren Evcen, şunları söyledi: "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama her zaman, zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Üniversitedir, iş hayatıdır, zamanı çok işi yönetiyorum diye kendimle gurur duyarken hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm"