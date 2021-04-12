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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: ‘Ah kalbim…’

Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Evcen, oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in minik oğulları Karan, yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Fahriye Evcen'in fotoğrafa düştüğü 'Ahh… Kalbimm' notu dikkat çekti. İşte minik Karan'ın çok konuşulan o pozları…

12.04.2021 09:03 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:14
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: ‘Ah… Kalbim…’

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da ise oğlu Karan'ı kucağına alarak annelik duygusunu tatmıştı. Ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte yaptığı sevgi dolu paylaşımlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: ‘Ah… Kalbim…’

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: ‘Ah… Kalbim…’

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımda minik Karan'ın yakışıklı halleri hayranları tarafından çok beğenildi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: ‘Ah… Kalbim…’

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile yaptığı paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu.
İşte başta Fahriye Evcen'in oğlu Karan olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: ‘Ah… Kalbim…’

FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞULLARI KARAN