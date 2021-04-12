Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen oğlu Karan’ı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: ‘Ah kalbim…’

Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Evcen, oğlu Karan'ın yeni fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in minik oğulları Karan, yakışıklılığıyla sosyal medyayı salladı. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Fahriye Evcen'in fotoğrafa düştüğü 'Ahh… Kalbimm' notu dikkat çekti. İşte minik Karan'ın çok konuşulan o pozları…

12.04.2021 09:03 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





