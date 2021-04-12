Sosyal medyada ünlü olan "Kafalar" grubu üyeleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile o dönem grubun menajerliğini yapan Arda Kofoğlu, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videolarında yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. 4 sanık, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5' inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 10'ar ay hapis ve 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaları erteledi.