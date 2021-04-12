Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanında Ümit'in, ''Nasıl bir annesin sen! Hiç mi vicdanın sızlamadı. Hiç mi için yanmadı, arkanda bıraktığın el kadar bebeğin bir gün karşına çıkacağını hiç beklemiyordun öyle değil mi?'' şeklindeki sözleri içleri sızlatıyor. Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Gaffur'un büyük bir telaş içerisinde ''Konağımız, çiftliğimiz, ahırlarımız her yer yanıyor'' diyerek kara haberi Demir'e vermesi göze çarptı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?
Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana geldi.
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 92.bölümüyle 15 Nisan Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.