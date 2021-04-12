Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanında Ümit'in, ''Nasıl bir annesin sen! Hiç mi vicdanın sızlamadı. Hiç mi için yanmadı, arkanda bıraktığın el kadar bebeğin bir gün karşına çıkacağını hiç beklemiyordun öyle değil mi?'' şeklindeki sözleri içleri sızlatıyor. Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Gaffur'un büyük bir telaş içerisinde ''Konağımız, çiftliğimiz, ahırlarımız her yer yanıyor'' diyerek kara haberi Demir'e vermesi göze çarptı.