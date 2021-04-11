Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık yıllar sonra itiraf etti! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si meğer...
Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık yıllar sonra itiraf etti! Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde jüri üyesi olan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Sadri Alışık, çok özel açıklamalarda bulundu. "Fedakarlıklar olmadan arzu edilen şeylere ulaşmak kolay olmuyor" diyen Kerem Alışık, Sadri Alışık'ın oğlu olmanın avantajı olduğu gibi dezavantajlarını da yaşadığını ifade etti. "İnsanlar sizi onlarla kıyaslamak zorunda kalıyorlar. Kendi kimliğini ispat etmek için iki defa yaşamak, uğraşmak zorunda kalıyorsun" diyen Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si açıklamalarıyla dikkat çekti.
32 ülkeden yüzlerce uluslararası öğrenci ve 200'ü aşkın film başvurusu yapılan festivale, öğrencilerin online olarak kendi ülkelerinden mesajlarıyla ödül törenine bağlanmaları çok değerliydi. Öte yandan pandemi tedbirleri alınarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşiler geleceğin sinemacılarına ilham oldu.
Timur Savcı'nın kariyer yolculuğundaki başarı öyküsü, geleceğin sinemacılarına 'Ben yaptım siz de yapabilirsiniz' mesajını verdi. Savcı, hikayesini öyle güzel anlattı ki anlatırken yer yer 'Bakın benim de başaramadığım zamanlar oldu' samimiyeti vardı. Timur Savcı, üç sezondur devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin aynı zamanda yine Atv'nin reytinglerde zirvede yer alan 'Maraşlı' dizisinin, TRT1'deki 'Teşkilat'ın, dijital platformlarda 'Ögrenci Evi'nin, 'Şahmaran'ın yapımcısı, tam bir başarı örneği ve bugünlere hep doğru hayaller kurarak ve çok çalışarak gelmiş. Kerem Alışık ve Timur Savcı ile sohbetimizden aklımda kalanları yazdım.