Sadri Alışık’ın oğlu Kerem Alışık yıllar sonra itiraf etti! Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si meğer...

Timur Savcı'nın kariyer yolculuğundaki başarı öyküsü, geleceğin sinemacılarına 'Ben yaptım siz de yapabilirsiniz' mesajını verdi. Savcı, hikayesini öyle güzel anlattı ki anlatırken yer yer 'Bakın benim de başaramadığım zamanlar oldu' samimiyeti vardı. Timur Savcı, üç sezondur devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin aynı zamanda yine Atv'nin reytinglerde zirvede yer alan 'Maraşlı' dizisinin, TRT1'deki 'Teşkilat'ın, dijital platformlarda 'Ögrenci Evi'nin, 'Şahmaran'ın yapımcısı, tam bir başarı örneği ve bugünlere hep doğru hayaller kurarak ve çok çalışarak gelmiş. Kerem Alışık ve Timur Savcı ile sohbetimizden aklımda kalanları yazdım.