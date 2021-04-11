Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın annesi kızlarına taş çıkartıyor! İşte 'güzellik genetik' dedirten Sebahat Soral...

Güzel oyuncu, "Bende tat ve koku kaybı oldu. Yeni geldi kendi kendine. Biraz uzun bir süreç daha da uzun sürenler olmuş. Çok hafif atlatıp çok şanslı olanlardanım. Korkunç bir hastalık, Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü nasıl bir süreç yaşayacağımızı bilmediğimiz için çok endişeli geçiyor o süreç. Yalvarıyorum maske, mesafe, hijyen devam edelim. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş" şeklinde konuştu.