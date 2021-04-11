Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın annesi kızlarına taş çıkartıyor! İşte 'güzellik genetik' dedirten Sebahat Soral...
Bir ay önce mutasyonlu koronavirüs atlatan ve "Yalvarıyorum maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamaya devam edelim" açıklamasıyla dikkat çeken Hande Soral sosyal medya gündeminde... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yaşanan ayrılıkların ardından yeni oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor. Kadrodaki başarılı oyunculardan biri de Hande Soral... Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral'ın annesi Sebahat Soral'ı görenler hayran kaldı. İşte güzelliğiyle kızlarının pabucunu dama atan Hande Soral ve Bensu Soral kardeşlerin anneleri Sebahat Soral başta olmak üzere ünlülerin anneleri...
'GÜZELLİK GENETİK'
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın annesi kızlarına taş çıkartıyor! Hande Soral, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile Akmerkez'de görüntülendi. Ünlü çift, "Uzun zamandır AVM'ye gelemiyoruz. İhtiyaçlarımız için gelmek zorunda kaldık" açıklamasını yaptı.
Güzel oyuncu, "Bende tat ve koku kaybı oldu. Yeni geldi kendi kendine. Biraz uzun bir süreç daha da uzun sürenler olmuş. Çok hafif atlatıp çok şanslı olanlardanım. Korkunç bir hastalık, Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü nasıl bir süreç yaşayacağımızı bilmediğimiz için çok endişeli geçiyor o süreç. Yalvarıyorum maske, mesafe, hijyen devam edelim. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde annesi Sebahat Soral ile paylaşım yapan Hande Soral, açıklamalarının ardından yeniden sosyal medya gündeminde yerini aldı. Magazin gündeminin yakından takip ettiği Soral Kardeşler'in annesi Sebahat Soral ise güzellikleriyle kızlarının pabucunu dama attı. İşte başta Bedirhan, Bensu ve Hande Soral'ın kardeşlerin anneleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...