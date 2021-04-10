Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral 'insan başına gelmeden anlamıyormuş' dedi ve yalvardı 'lütfen...'

Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral kısa bir süre önce koronavirüsü atlatmıştı. Hande Soral, "Yalvarıyorum maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamaya devam edelim" dedi.

10.04.2021 11:58 - Son Güncelleme: 10.04.2021 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





