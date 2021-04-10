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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral 'insan başına gelmeden anlamıyormuş' dedi ve yalvardı 'lütfen...'

Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral kısa bir süre önce koronavirüsü atlatmıştı. Hande Soral, "Yalvarıyorum maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamaya devam edelim" dedi.

10.04.2021 11:58 - Son Güncelleme: 10.04.2021 11:58
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral 'insan başına gelmeden anlamıyormuş' dedi ve yalvardı 'lütfen...'

Hande Soral, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile Akmerkez'de görüntülendi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral 'insan başına gelmeden anlamıyormuş' dedi ve yalvardı 'lütfen...'

Ünlü çift, "Uzun zamandır AVM'ye gelemiyoruz. İhtiyaçlarımız için gelmek zorunda kaldık" açıklamasını yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral 'insan başına gelmeden anlamıyormuş' dedi ve yalvardı 'lütfen...'

Rol aldıkları diziler farklı illerde olan ikiliden Demirci, "Ayrı şehirlerdeki setlere ara verir misiniz?" sorusuna, "Büyük konuşmak istemiyorum; hemen istemem ama ileride neden olmasın? Öyle bir seçeneğimiz yok. Biz role bakıyoruz. Hemen istemem, eşimin de isteyeceğini düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral 'insan başına gelmeden anlamıyormuş' dedi ve yalvardı 'lütfen...'

34 yaşındaki Soral, eşinin cevabı sonrası aynı soru hakkında "Ben de hemen isteyeceğini düşünmüyorum" diyerek, tebessüm ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral 'insan başına gelmeden anlamıyormuş' dedi ve yalvardı 'lütfen...'

Hande Soral, rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin korona sebebiyle sete ara verdiği hatırlatılınca, "Maalesef ben de atlattım, bir ay oldu. Ben iyileştim şimdi başka oyuncu arkadaşlarım oldu. Şu an duyuyorsunuz, çok riskli bir dönemdeyiz" ifaedelerini kullandı.