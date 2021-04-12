Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Mustafa Üstündağ kaç yaşında? Kavga olayı nedir?

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.