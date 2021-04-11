Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarının büyük bir ilgiyle takip ettikleri yapımlar arasında yer alıyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6. sezonunda da heyecanını kaybetmeden devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölümü ekrana geldi. Yaman ve Ebru gerçeğini öğrendikten sonra Kimsesiz Doğan'ın mekanında Yaman ile karşılaşan Tipi "Ben sana adam dedim ama sen kalıbının adamı değilmişsin!" diyerek tepki gösterdiyse de Yaman "Ben buraya hakaret duymaya gelmedim" diyerek tavrını ortaya koydu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler EDHO 190. bölüm fragmanını bekliyor. işte EDHO son bölüm fragmanı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte fragman:
HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.
HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?
Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.
TUNCAY EBRU GERÇEĞİNİ AÇIKLIYOR
Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.