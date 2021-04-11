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    • 12.04.2021 07:43
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    • 12.04.2021 07:43
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    İnsanlıktan nasibini almamış!'' Hadsizlik... 'da izleyici şoke oldu! izle

    'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 189. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen diziye bu akşam Kimsesiz Doğan'ın 'ı asması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü çok konuşuldu. İlhan'ın , İlyas ve Tekin'i alıp ve 'a teslim etmesinin ardından ve ekip, onları kurtarmak için baskın yapmayı planlasa da tuzağa düştü. Ancak tam bu anda olaydan haberdar olan Alpaslan mekanı gören bir yerden sniperla onlara ateş etmeye başladı. Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken herkes uzaktan kimin ateş ettiğini merak etti.

    takvim.com.tr
    EDHO'da izleyici şoke oldu! İnsanlıktan nasibini almamış!'' Hadsizlik...

    Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, özellikle Kurtlar Vadisi hayranlarının büyük bir ilgiyle takip ettikleri yapımlar arasında yer alıyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6. sezonunda da heyecanını kaybetmeden devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. son bölümü ekrana geldi. Yaman ve Ebru gerçeğini öğrendikten sonra Kimsesiz Doğan'ın mekanında Yaman ile karşılaşan Tipi "Ben sana adam dedim ama sen kalıbının adamı değilmişsin!" diyerek tepki gösterdiyse de Yaman "Ben buraya hakaret duymaya gelmedim" diyerek tavrını ortaya koydu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler EDHO 190. bölüm fragmanını bekliyor. işte EDHO son bölüm fragmanı...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    İşte fragman:

    HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

    HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?

    Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

    TUNCAY EBRU GERÇEĞİNİ AÇIKLIYOR

    Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.

        BEHZAT DELİYE DÖNÜYOR

        Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

        HIZIR ÇAKIRBEYLİ TUNCAY'I ÖLDÜRÜYOR

        Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davranır.

        SULAR DURULMUYOR

        Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

        KİMSESİZ DOĞAN, HAMDİ KORKMAZ'I ASIYOR

        Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan ve mekanının içinde bomba patlatan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Korkmaz'ı asar.

        Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

        Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

        Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

        Çocuk yaştan bu yana yeraltı dünyasının içerisinde olan Hızır Çakırbeyli, ailesini her şeyden üstün tutan bir sevda adamıdır. Reis namıyla tanınmaktadır. Bu özellikleri sayesinde yer altında yükselir. Devlet; kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetlerin yürütümü için Çakır'dan daha iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu, Çakır için aynı zamanda en büyük olma teklifidir… Bu tekliften sonra Çakır'ın hayatı tümden değişir. Ve süreç başlar.
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        Haberler Magazin İnsanlıktan nasibini almamış!'' Hadsizlik... EDHO'da izleyici şoke oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı izle