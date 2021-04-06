EDHO'dan beklenen atak! Herkes merak ediyordu yönetmen açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları çok sevinecek!
EDHO'dan beklenen atak! Herkes merak ediyordu yönetmen açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları çok sevinecek! 6 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan EDHO ailesinden merakla beklenen haber geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm yine bomba gibi sahnelerle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken, EDHO'nun bu yıl final yapacağı iddialarına Yönetmen Onur Tan son noktayı koydu. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik'in ayrılması gündeme bomba gibi düşmüş ve ardından EDHO'nun final yapacağı iddiası kulislerde dolaşmaya başlamıştı.
Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.
Dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.
Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7.yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.