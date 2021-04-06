EDHO'nın 'Yaman'ı Engin Benli'den şaşırtan açıklamalar: Sevenlerim 'lütfen ölme' diyor

'EDHO' altı sezondur devam eden bir dizi. Takip ettiğiniz bir proje miydi?

Başlarda oğlum Rüzgar çok küçük olduğundan ve başka bir işte çalıştığımdan tümünü seyredememiş olsam da genel olarak takip ediyordum. Sınıf arkadaşım Savaş Özdemir ve beraber iş yaptığım birçok arkadaşım dizide rol alıyordu. Diziye 'Yaman Korkmaz' gibi güçlü bir karakterle dahil olmam istendiğinde, çok güzel bir rol olduğunu düşündüm. Gerçekten iyi ki de dahil olmuşum.