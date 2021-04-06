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EDHO'nın 'Yaman'ı Engin Benli'den şaşırtan açıklamalar: Sevenlerim 'lütfen ölme' diyor

Atv ekranlarının favori dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen karakterlerinden 'Yaman'ı canlandıran yetenekli oyuncu Engin Benli'den hem diziye hem de özel yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalar... Benli, dizide oynadığı karakterden dolayı sevenlerinin kendisine 'lütfen ölme' dediğini söyledi. EDHO'nun 'Yaman'ı Engin Belli pazarcılık ve pazarlamacılık da yaptığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

06.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 06.04.2021 06:58
EDHO'nın 'Yaman'ı Engin Benli'den şaşırtan açıklamalar: Sevenlerim 'lütfen ölme' diyor

Atv ekranlarının favori dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen karakterlerinden 'Yaman'ı canlandıran yetenekli oyuncu Engin Benli'den hem diziye hem de özel yaşamına ilişkin çarpıcı açıklamalar... Benli, dizide oynadığı karakterden dolayı sevenlerinin kendisine 'lütfen ölme' dediğini söyledi. EDHO'nun 'Yaman'ı Engin Belli pazarcılık ve pazarlamacılık da yaptığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

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EDHO'nın 'Yaman'ı Engin Benli'den şaşırtan açıklamalar: Sevenlerim 'lütfen ölme' diyor

Benli Günaydın'a verdiği röportajda dizinin başarısını kuvvetli senaryosuna, üç yönetmenin incelikli çalışmasına ve değerli oyuncuların performanslarına bağlayan Benli, samimi ifadelerde bulundu.

EDHO'nın 'Yaman'ı Engin Benli'den şaşırtan açıklamalar: Sevenlerim 'lütfen ölme' diyor

'EDHO' altı sezondur devam eden bir dizi. Takip ettiğiniz bir proje miydi?
Başlarda oğlum Rüzgar çok küçük olduğundan ve başka bir işte çalıştığımdan tümünü seyredememiş olsam da genel olarak takip ediyordum. Sınıf arkadaşım Savaş Özdemir ve beraber iş yaptığım birçok arkadaşım dizide rol alıyordu. Diziye 'Yaman Korkmaz' gibi güçlü bir karakterle dahil olmam istendiğinde, çok güzel bir rol olduğunu düşündüm. Gerçekten iyi ki de dahil olmuşum.

EDHO'nın 'Yaman'ı Engin Benli'den şaşırtan açıklamalar: Sevenlerim 'lütfen ölme' diyor

İlk gün sete geldiğimde, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu ve Oktay Kaynarca ile sahnemiz vardı. Bana o kadar mütevazı, samimi yaklaştılar ki, hiç zorlanmadan ekibin bir parçası oldum.

EDHO'nın 'Yaman'ı Engin Benli'den şaşırtan açıklamalar: Sevenlerim 'lütfen ölme' diyor

MASADA ESPRİLER DE YAPILIYOR
Kötü adamı oynamak keyifli mi?
Biliyorsunuz üç yönetmenle çalışıyoruz. Üç ayrı kişi ama aynı dili konuşuyorlar, "Bu dizide kötü adam yok, herkesin inandığı bir doğru var, herkesin bir yolu var" diyorlar. Gerçekten öyle.