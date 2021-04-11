Atagül'den sonra sayfa kapanmıştı Şimdi defter kapandı! Apar topar… Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Her hafta dizinin yayın saatinde merak edilen sorular peş peşe araştırılıyor. Yayın yaşamına ilk olarak 2019 senesinin Aralık ayında başlayan Sefirin Kızı dizisinde artık defter kapanıyor. Yayınlandığı ilk yarıyıllarda milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamayı muvaffak olan Star Tv'nin fenomen dizisi için verilen karar milyonlara büyük şok yaşattı. Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye başlarken sosyal medyada da çok konuşulan mevzu haline geldi.
Star Tv ekranlarından her Pazartesi akşamında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde her geçen gün final iddiaları güçleniyor. Sevilen dizinin hayranları bu iddialar karşısında üzülürken yapımcılardan net bir cevap bekleniyor.
Özellikle son dönemde Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı derken önemli bir veda daha yaşandı.
Dizinin izlenme oranlarını yükseltmek için kadroya Tuba Büyüküstün dahil edilirken diziden ayrılan isimlerin sayısı arttı.
Son olarak Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe Sefirin Kızı oyuncu kadrosundan ayrılması dikkatlerden kaçmadı. Bu ayrılıkların hemen ardından kulislerde Sefirin Kızı dizisini final yapacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyaya da sıçrayan bu iddialar, Sefirin Kızı hayranlarına derin bir üzüntü yaşattı.