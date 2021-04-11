Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Maraşlı seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Maraşlı'da Celal Kün karakterini canlandıran Karizmatik oyuncu Burak Deniz ise hakkındaki gerçek ile şaşkına çevirdi.
Dizinin en beğenilen karakterleri arasında başı çeken oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan bilgiler ise hayrete düşürdü.
İşte Burak Deniz hakkındaki o bilgiler...
BURAK DENİZ KİMDİR?
Atv'nin başarılı dizisi Maraşlı'da başrol karakteri Burak Deniz ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazanırken öte yandan sırasıyla Sultan, Kaçak, Medcezir ve Tatlı Küçük Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz ve Bizim Hikaye isimli yapımların oyuncu kadrosunda yerini aldı.
Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne baba O küçükken ayrılmışlar. Üniversitede sanat tarihi okudu.