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    • 11.04.2021 23:55
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    Gözler onun üzerinde! 'nın Celal'i şaşkına çevirdi! Karizmatik oyuncu gerçekte...

    'nın Celal'i hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da Celal Kün karakterini canlandıran karizmatik oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Hayranları Burak Deniz'i didik didik araştırıken hakkındaki o bilgi hayrete düşürdü. İşte duyunca sizinde çok şaşıracağınız o bilgiler...

    Maraşlı'nın Celal'i şaşkına çevirdi!

    Maraşlı'nın Celal'i Burak Deniz hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

    ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Maraşlı seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Maraşlı'da Celal Kün karakterini canlandıran Karizmatik oyuncu Burak Deniz ise hakkındaki gerçek ile şaşkına çevirdi.

    Dizinin en beğenilen karakterleri arasında başı çeken oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan bilgiler ise hayrete düşürdü.

    İşte Burak Deniz hakkındaki o bilgiler...

    BURAK DENİZ KİMDİR?
    Atv'nin başarılı dizisi Maraşlı'da başrol karakteri Burak Deniz ilk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazanırken öte yandan sırasıyla Sultan, Kaçak, Medcezir ve Tatlı Küçük Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz ve Bizim Hikaye isimli yapımların oyuncu kadrosunda yerini aldı.

    Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne baba O küçükken ayrılmışlar. Üniversitede sanat tarihi okudu.

        Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizide Onur karakterini canlandırırken,Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte oynadı. 2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.

        2013 - 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol almıştır.

        2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız,Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.

        Filmleri ve Dizileri :
        2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)
        2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)
        2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)
        2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)
        2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

            MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
            Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

            Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.

            Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır...

            MARAŞLI'DA ROL ALAN OYUNCULAR

            Burak Deniz - Maraşlı

            Alina Boz - Mahur

                Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel

                Saygın Soysal - Savaş

                Serhat Kılıç - Necati

                    Cemil Büyükdöğerli - İlhan

                    Rojda Demirer - Firuzan

                    Melis İşiten - Dilşad
                        Haberler Magazin Gözler onun üzerinde! Maraşlı'nın Celal'i şaşkına çevirdi! Karizmatik oyuncu Burak Deniz gerçekte...