Bugünkü
Takvim

Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...

Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba 2017 yılında Buket Arıkan ile dünyaevine girdi ve ünlü çift 2018 yılında Ozan Ali Akbaba'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezonda da izleyici ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, tuttuğu takımla sosyal medya gündeminde. Eşi Buket Akbaba'nın Instagram'dan 'En büyük Galatasaray' notuyla yaptığı göndermeli paylaşıma ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi. Ünlü çifte kısa sürede sosyal medyada, 'Bitmeyen takım savaşları' yorumları yağdı.

06.04.2021 16:27 - Son Güncelleme: 06.04.2021 16:49
Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...

"BİTMEYEN TAKIM SAVAŞLARI"

Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi her ne kadar ruh ikizi olsa da ünlü çift takım konusunda görüş ayrılıklarında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...

Galatasaraylı olan Buket Akbaba Instagram'dan oğlu Ozan Ali ve eşi Ozan Akbaba'nın Fenerbahçe forması ile çekildiği fotoğrafı 'En büyük Galatasaray' notuyla paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan çifte sosyal medyada, 'Fenerbahçe ve Galalatasaray'dan oluşan bir aile' , 'Bitmeyen takım savaşları' yorumları yapıldı.

Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...

Ünlüler hangi takımı tutuyor? İşte magazin gündeminden düşmeyen ünlü isimler ve tuttukları takımlar...

Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...

OZAN AKBABA, YUNUS EMRE YILDIRIMER, YALÇIN HAFIZOĞLU

Fenerbahçe

Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...

MÜGE ANLI

Fenerbahçe