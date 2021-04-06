Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...
Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba 2017 yılında Buket Arıkan ile dünyaevine girdi ve ünlü çift 2018 yılında Ozan Ali Akbaba'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezonda da izleyici ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, tuttuğu takımla sosyal medya gündeminde. Eşi Buket Akbaba'nın Instagram'dan 'En büyük Galatasaray' notuyla yaptığı göndermeli paylaşıma ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi. Ünlü çifte kısa sürede sosyal medyada, 'Bitmeyen takım savaşları' yorumları yağdı.
Galatasaraylı olan Buket Akbaba Instagram'dan oğlu Ozan Ali ve eşi Ozan Akbaba'nın Fenerbahçe forması ile çekildiği fotoğrafı 'En büyük Galatasaray' notuyla paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan çifte sosyal medyada, 'Fenerbahçe ve Galalatasaray'dan oluşan bir aile' , 'Bitmeyen takım savaşları' yorumları yapıldı.