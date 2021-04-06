Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı bakın hangi takımlıymış...

Buket Akbaba'dan eşi Ozan Akbaba'ya sosyal medyayı sallayan gönderme! EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba 2017 yılında Buket Arıkan ile dünyaevine girdi ve ünlü çift 2018 yılında Ozan Ali Akbaba'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezonda da izleyici ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, tuttuğu takımla sosyal medya gündeminde. Eşi Buket Akbaba'nın Instagram'dan 'En büyük Galatasaray' notuyla yaptığı göndermeli paylaşıma ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi. Ünlü çifte kısa sürede sosyal medyada, 'Bitmeyen takım savaşları' yorumları yağdı.

06.04.2021 16:27 - Son Güncelleme: 06.04.2021 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





