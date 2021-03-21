Esra Erol’la “Suyun Sözcüsü” ol!

Bu konuda Esra Erol şunları söylüyor: "Su tüketimine böyle devam edersek kuraklık gibi hayati bir sorunumuz olacak. Suyun, tükendiğini ifade edecek bir ortamı ve dili olmadığından, insanların 'suyun sözcüsü' olmaları için çalışıyorum. Düşünün, bir dakika kısa duş aldığımızda, yılda 18 ton su kurtarıyoruz. Diş fırçalarken musluğu kapalı tutmak önemli bir tasarruf sağlıyor. Bunun gibi küçük ayrıntılara dikkat ederek, dünyaya ve geleceğimize büyük iyilik yapmış oluruz. Bu konuda etkisi en yüksek elçilerin çocuklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar hem kendi su tüketim davranışlarını doğru şekilde öğreniyorlar hem de ev içerisinde ailelerini denetleme olanağına ve gücüne sahipler."