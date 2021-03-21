Esra Erol’la “Suyun Sözcüsü” ol!

Hafta içi her gün Av ekranında yer alan Esra Erol'da programının başarılı sunucu Esra Erol, "Dünya Su Günü" nedeniyle bireysel çabalarıyla yürüttüğü "Suyun Sözcüsü Ol" kampanyası hakkında bilgi verdi.
Kampanya başladığı günden bugüne, özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Çocuklar, su tasarrufunun ve tasarruf yöntemlerinin önemine dikkat çekmek için "Suyun Sözcüsü" oluyorlar. Değişen iklim koşulları ve yanlış su tüketim alışkanlıkları nedeniyle dünyanın karşı karşıya kaldığı kuraklık sorununu önlemek için farkındalık çalışmalarının yapılması önem kazandı.
"Suyun sözcüsü ol" kampanyasının hedefi, çocuğun olduğu her evde bir de suyun sözcüsünün olması.
Bu konuda kampanya yürüten, özellikle çocukları kampanyanın odak noktasına koyarak onlarla çevrimiçi toplantılar yapan Esra Erol, her toplantıda 4-15 yaş aralığında farklı çocuklarla bir araya gelerek kuraklık sorununa dikkat çekiyor ve önlemler konusunda çocuklarla birlikte çalışıyor.