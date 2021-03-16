Esra Erol'daki Hakkı Türkiye'yi çileden çıkarttı! 'Karımdan boşanmayacağım Hanım da benim sevgilim...'

Canlı yayına bağlanan İsmail Bey'in eşi Hanım, "Hakkı ile birlikteyim, beni evden o aldı ve onunla kaçtım." dedi. Bu sözlerin ardından Avukat Hülya, "Kaçtınız da fırını neden götürdünüz? Aç mı kalacağınızı düşünüyorsunuz?" sözlerini dile getirdi. İsmail Bey ise "Abla kaçtığı adamda 60 yaşında ya! Yazık günah, torunu ve beş çocuğu var. Madem delikanlı benim ev eşyalarımı neden götürüyor!" dedi.