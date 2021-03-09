Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul gibi projelerde yer alan başarılı oyuncu Gürbey İleri Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Oyuncu, geçmişte yer aldığı dönem dizilerinden yeni projelerine, en utandığı anısından özel hayatına kadar birçok farklı konuda açıklama yaptı.

İleri, Bi' Başka'da, rol aldığı Muhteşem Yüzyıl'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinde Muhteşem Yüzyıl'ın yerinin ayrı olduğunu söyleyen oyuncu "Çok genç ve tecrübesizdim. Diziye sonradan dâhil olduğum için 'Kolay adapte olabilecek miyim? Uyum sağlayabilecek miyim?' gibi sorular vardı kafamda. Ama başta Halit abi (Ergenç) olmak üzere Tuncel Kurtiz, Okan Yalabık, Mehmet Günsür gibi isimler bana bu stresi hiç yaşatmadılar" dedi.

Pandemide neler yaptın? "Kendimi geliştirdim" diyenlerden misin yoksa "hayattan soğudum, hiçbir şey yapamadım" diyenlerden mi?

Açıkçası pandemi öncesi yalnız kalmayı pek tercih etmezdim. Kendimle baş başa pek kalmazdım. Ama bu süreç boyunca kendimle baş başa kaldıkça kendimi daha iyi tanıdığımı, önceliklerimi daha net gördüğümü, geçmişte yaptığım hataları daha iyi sorguladığımı fark ettim. Bu farkındalığı görmem açısından benim adıma olumlu geçti diyebilirim.

Bir süredir ekranlarda yoksun. Yeni projeler var mı?

Ağustos sonu gibi 'Avcı' diye bir proje çektik. Pandemiden dolayı vizyona girme tarihi ertelendi. Sinema salonlarının ne zaman açılacağı belli değil. Dijital platforma satılıp satılmayacağı hakkında da bir fikrim yok. Televizyon için de incelediğim birkaç proje var. Netleşince haberiniz olur zaten.

Yeni bir projeye başlarken en büyük korkun veya çekincen ne olur?

Bir projeye sonradan girmekten çok çekinirdim eskiden. Uyum sorunu yaşardım kafamda. Öyle bir sorun da yaşamadım ama.