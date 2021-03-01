Ünlü TikToker Mehmet Javeed itiraf etti: Beni dövdüler!
TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan, aynı zamanda YouTube'a ürettiği içeriklerle de kendini gösteren sosyal medya fenomeni Mehmet Javeed Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Henüz 20 yaşında olan genç fenomen, sosyal medyaya nasıl başladığından, hedeflerinden ve ününü kazandığı platform olan TikTok'taki kaos ortamından bahsetti.
Mehmet Javeed, Bi' Başka'da diğer TikTok fenomenleri tarafından dövüldüğünü anlattı. Eskiden AVM'de takipçi buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Javeed "Diğer fenomenler kız arkadaşımın yanında bana laf attı. Ben de cevap verdim. Kalabalık bir şekilde beni dövmüşlerdi. Sonra özür dilediler ben de affettim" dedi.
Javeed'in anlamı nedir Mehmet?
Kabile reisi demek.
Sosyal medyada içerik üretmeye nasıl başladın? TikTok maceran nasıl başladı? YouTube nasıl gidiyor?
Önce Scorp kullanmaya başladım. Orada istediğim etkiyi alamadım. Ardından musical.ly kullandım. O zamanlar içerik üretme gibi bir derdim yoktu. Son 9 aydır kendi özgün içeriklerimizi üretmeye başladık. TikTok'ta da istediğim hedefe ulaştım. TikTok'tan çıktım. Hedefim YouTuber olmak. 1 yıldır YouTube'dayım.
Hedeflerin ne peki? Neler yapmak istiyorsun?
TikTok'taki hedefime ulaştım. Şimdi YouTube'da kendime hedefler koydum. Sonra da sinemaya yönelebilirim.
"TikTok'ta şarkı yapmayan kalmadı"
Şarkı çıkarmayı düşünüyor musun?
TikTok'ta şarkı yapmayan kalmadı. Ben de yapacağım inşallah.
Diğer sosyal medya fenomenlerinin şarkılarını başarılı buluyor musun?
Evet buluyorum. Kürşat Juan Alayına, Cemre Solmaz Bir Dilek, Eda Sakız Son Kere Dinle gibi örnekler verebilirim.
Bu kadar genç yaşta sosyal medya sayesinde gelen tanınırlık ve fenomenlikle birlikte birçok şeye ulaşıyor olabilmek nasıl bir duygu? Psikolojik baskı yaratıyor mu? Seni korkutuyor mu?
Evet, var. Bir story paylaşırken bir post atarken çok dikkat ediyorum.