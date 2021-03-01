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    • 01.03.2021 15:32
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    Ünlü er Mehmet Javeed'den bomba itiraf: 'Beni dövdüler!'

    Ünlü er Mehmet Javeed'den bomba itiraf! TikTok’ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan, aynı zamanda ’a ürettiği içeriklerle de kendini gösteren sosyal medya fenomeni Mehmet Javeed Bi’ Başka’da İrem Erbaş’ın konuğu oldu. Henüz 20 yaşında olan genç fenomen, sosyal medyaya nasıl başladığından, hedeflerinden ve ününü kazandığı platform olan TikTok’taki kaos ortamından bahsetti. Mehmet Javeed, Bi’ Başka’da diğer TikTok fenomenleri tarafından dövüldüğünü anlattı. İşte detaylar...

    Ünlü TikToker'dan bomba itiraf: 'Beni dövdüler!'

    Ünlü TikToker Mehmet Javeed itiraf etti: Beni dövdüler!

    TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan, aynı zamanda YouTube'a ürettiği içeriklerle de kendini gösteren sosyal medya fenomeni Mehmet Javeed Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Henüz 20 yaşında olan genç fenomen, sosyal medyaya nasıl başladığından, hedeflerinden ve ününü kazandığı platform olan TikTok'taki kaos ortamından bahsetti.

    Mehmet Javeed, Bi' Başka'da diğer TikTok fenomenleri tarafından dövüldüğünü anlattı. Eskiden AVM'de takipçi buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Javeed "Diğer fenomenler kız arkadaşımın yanında bana laf attı. Ben de cevap verdim. Kalabalık bir şekilde beni dövmüşlerdi. Sonra özür dilediler ben de affettim" dedi.

    Javeed'in anlamı nedir Mehmet?

    Kabile reisi demek.

    Sosyal medyada içerik üretmeye nasıl başladın? TikTok maceran nasıl başladı? YouTube nasıl gidiyor?

    Önce Scorp kullanmaya başladım. Orada istediğim etkiyi alamadım. Ardından musical.ly kullandım. O zamanlar içerik üretme gibi bir derdim yoktu. Son 9 aydır kendi özgün içeriklerimizi üretmeye başladık. TikTok'ta da istediğim hedefe ulaştım. TikTok'tan çıktım. Hedefim YouTuber olmak. 1 yıldır YouTube'dayım.

    Hedeflerin ne peki? Neler yapmak istiyorsun?

    TikTok'taki hedefime ulaştım. Şimdi YouTube'da kendime hedefler koydum. Sonra da sinemaya yönelebilirim.

    "TikTok'ta şarkı yapmayan kalmadı"

    Şarkı çıkarmayı düşünüyor musun?

    TikTok'ta şarkı yapmayan kalmadı. Ben de yapacağım inşallah.

    Diğer sosyal medya fenomenlerinin şarkılarını başarılı buluyor musun?

    Evet buluyorum. Kürşat Juan Alayına, Cemre Solmaz Bir Dilek, Eda Sakız Son Kere Dinle gibi örnekler verebilirim.

    Bu kadar genç yaşta sosyal medya sayesinde gelen tanınırlık ve fenomenlikle birlikte birçok şeye ulaşıyor olabilmek nasıl bir duygu? Psikolojik baskı yaratıyor mu? Seni korkutuyor mu?

    Evet, var. Bir story paylaşırken bir post atarken çok dikkat ediyorum.

        Sence TikTok Türkiye'nin en iyisi kim?

        Cellat36.

        Arkadaşın olduğu için mi Cellat cevabını verdin yoksa içeriklerini gerçekten kaliteli buluyor musun?

        Bizim yaşadığımız evler yan yana. O yüzden her gece beraberiz. Sabah çekeceğimiz içerikleri geceden planlayıp ertesi güne hazırlıyoruz. Cellat'ın içerikleri bir tık daha önde oluyor. Onun yaptığını daha önce kimse yapmamıştı. Değişimli videolar çekiyor. İster istemez viral oluyor videolar. Hepimiz birbirimize fikir veriyoruz. Kıskançlık olmuyor.

        "Deli mi Ne? YouTube'un hakkını veriyor"

        Takip ettiğin, içeriklerini beğendiğin fenomenler kim?

        YouTube'ta en çok takip ettiğim kişi Deli mi Ne. YouTube'un hakkını veriyor gerçekten. Orkun Işıtmak da öyle. TikTok'ta da kendi arkadaş grubum dışında Ceren'i, Cemre'yi ve Kürşat'ı takip ediyorum.

        Kürşat'ın çıkan şarkısından sonra bir gerilim olmuş aranızda sanırım?

        Şarkısı çıkmadan önce bana sallayacağını söylemişti zaten. Ama bu şekilde sallayacağını bilmiyordum. Canın sağ olsun Kürşat.

        TikTok aleminde kimlerle aran bozuk?

        Konuşmadığım insan sayısı çok az. Eda Sakız ve Buse Korkmaz ile konuşmuyorum. Eda ile normalde aynı ekipteydik, çok yakındık. Ekip ayrılınca araya soğukluk girdi. Onu aksatmamaya çalışıyordum ama iş güç derken araya soğukluk girdi. Ben kendi ailemin bile yanına ayda bir gidebiliyorum. Buse ile de bir kavgamız oldu.

        "Herkes rakibim"

        Kimleri rakip olarak görüyorsun?

        Aynı platformda aynı içeriği yaptığım herkes benim rakibimdir. Ama en yakın arkadaşım benim rakibimdir. Mesela Yiğitcan ile tanıştığımda onun takipçisi benden yüksekti. "Seni geçeceğim" diyordum, geçtim. Ama bu tatlı rekabetler bizi yükseltiyor.

        Linç yer misin? Linç yersen nasıl bir tepki verirsin?

        Hep haklı olduğum için linç yedim. En son Eda konusunda linç yedim. Linç yediğimde canlı yayın açıp ağlamam.

        Birkaç TikToker ismi vereceğim senin için ne ifade ettiklerini soracağım.

        *Eda Sakız: Benim için çok şey ifade ediyor. Abla kardeş, anne oğul, kanka. Her şeyimdi o benim. Ama o yeni ailesinin yanında :)

        "Beni dövdüler"

        *Cemre Solmaz: Cemre ile ilk tanışmam kavgayla oldu. AVM'de kalabalık bir şekilde beni dövmüşlerdi. Sonra özür dilediler ben de affettim.

        *Merve Yalçın: Pas

        *Ceren Yaldız: Şu an aynı rezidansta yaşıyoruz. Cellat ile birlikteyken daha çok samimi olduk.

        *Juanlar: İyi takım. Hepsini severim.

        *Ezgizem: Kendisine saygısı yok, başkasına da saygısı olamaz.
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        Haberler Magazin Ünlü TikToker Mehmet Javeed'den bomba itiraf: 'Beni dövdüler!'