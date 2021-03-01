Sence TikTok Türkiye'nin en iyisi kim?

Cellat36.

Arkadaşın olduğu için mi Cellat cevabını verdin yoksa içeriklerini gerçekten kaliteli buluyor musun?

Bizim yaşadığımız evler yan yana. O yüzden her gece beraberiz. Sabah çekeceğimiz içerikleri geceden planlayıp ertesi güne hazırlıyoruz. Cellat'ın içerikleri bir tık daha önde oluyor. Onun yaptığını daha önce kimse yapmamıştı. Değişimli videolar çekiyor. İster istemez viral oluyor videolar. Hepimiz birbirimize fikir veriyoruz. Kıskançlık olmuyor.

"Deli mi Ne? YouTube'un hakkını veriyor"

Takip ettiğin, içeriklerini beğendiğin fenomenler kim?

YouTube'ta en çok takip ettiğim kişi Deli mi Ne. YouTube'un hakkını veriyor gerçekten. Orkun Işıtmak da öyle. TikTok'ta da kendi arkadaş grubum dışında Ceren'i, Cemre'yi ve Kürşat'ı takip ediyorum.

Kürşat'ın çıkan şarkısından sonra bir gerilim olmuş aranızda sanırım?

Şarkısı çıkmadan önce bana sallayacağını söylemişti zaten. Ama bu şekilde sallayacağını bilmiyordum. Canın sağ olsun Kürşat.

TikTok aleminde kimlerle aran bozuk?

Konuşmadığım insan sayısı çok az. Eda Sakız ve Buse Korkmaz ile konuşmuyorum. Eda ile normalde aynı ekipteydik, çok yakındık. Ekip ayrılınca araya soğukluk girdi. Onu aksatmamaya çalışıyordum ama iş güç derken araya soğukluk girdi. Ben kendi ailemin bile yanına ayda bir gidebiliyorum. Buse ile de bir kavgamız oldu.