Heijan ile yaptığı 'Yansın Geceler' adlı şarkıyla büyük çıkış yapan, klipleri milyonlarca izlenmeye ulaşan rapçi Muti (Mücahit Doğan) Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Rap dünyasına dair çarpıcı açıklamalar yapan Muti, Ben Fero ve Cash Flow'u çok beğendiğini söyledi.

Muti, Bi' Başka YouTube kanalında yaptıkları en kötü şarkının Davay Davay olduğunu söyleyerek "Hâlâ açıp dinleyemem, konserde söylemeyiz. Baya tepki aldı" dedi. Bu şarkıya gelen tepkilerden sonra müziği bırakmayı düşündüğünü de ekledi.

Pandemi, karantina… Nasıl gidiyor hayat şu sıralar?

Kötü geçiyor, yatıyoruz. Biz hareketli insanlarız. Sürekli şehir şehir gezip konser veren insanlarız. Hem maddi hem manevi açıdan bizim için baya kötü oldu. Diğer yandan da üretime devam ettik. Hatta son patlayan şarkımız 'Hokkabazlar'ı Pandemide yaptık. Ama ürettiğinin karşılığını konserlerde alıyorsun. Ve bu dönemde bunu yapamıyoruz.

Yeni çalışmalar var mı?

Şimdi Heijan'a solo bir albüm yapıyoruz, 7 şarkılık. Tekli düetlere de devam edeceğiz. Bu sene daha hareketli geçecek bizim için, ayda bir şarkı yapmayı planlıyoruz.

"Heijan ile dostluğumuz baki"

Heijan ile dostluğunuz nasıl başladı? Birbirinizin kariyerinde önemli bir yere de sahipsiniz. Dönüm noktalarımdan biri diyebilir misin?

Dönüm noktam değil başlangıç noktam. Benim ondan önce müzik kariyerim yoktu. Elime mikrofon dahi almamıştım. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım Heijan ile. O 7-8 senelik başarılı bir rapçi. Bana göre Türkiye'nin sayılı rapçilerinden biri. Benimle tanıştığı dönem kazanç sağlayamadığı için rapi bırakmayı düşünüyordu. Dostluk başladıktan sonra "Beraber parça yapalım" dedi. Benlik bir şey değil. Mikrofon tutmayı bilmem. Sesim de güzel değil. "Yapalım eğlencesine" dedi. İlk şarkımızı çıkardık. Baktık ki insanların tepkisi güzel dedik ki bir tane daha yapalım. 'Yansın Geceler'i yaptık ve patladı. Biz dostuz. Heijan ile ticaret yapmıyoruz. İlişkimizde para hiçbir zaman önceliğimiz değil. Müziği de bıraksak dostluğumuz baki kalacak.

"Fight Kulüp'e falan katılmam"

Birçok rapçi güçlerini birleştirip parçalar çıkarıyor. Fight Kulüp, Katliam gibi. Sizi de böyle bir oluşumun içinde görecek miyiz? İster misin?

Bu isimler yıllarını vermişler rap'e. Türkçe rap'in öncüleri onlar. Ortada emek varsa saygı duyulması lazım. Dinlersin dinlemezsin orası ayrı. Fight Kulüp falan katılmam. Beni de çağırmazlar zaten. Oraya girecek kadar tecrübe görmüyorum kendimde. Dışarı çıktığımda rapçiyim de demiyorum. Diyebilirim, en büyük hakkım aslında. İzlenmeler ortada. Sen bu haberi yayınlarken "Rapçi Muti konuğumuzdu" diyeceksin. Ama söylemiyorum. Bu tip oluşumlara benden önce Heijan'ın katılmasını isterim.