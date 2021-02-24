Heijan ile yaptığı 'Yansın Geceler' adlı şarkıyla büyük çıkış yapan, klipleri milyonlarca izlenmeye ulaşan rapçi Muti (Mücahit Doğan) Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Rap dünyasına dair çarpıcı açıklamalar yapan Muti, Ben Fero ve Cash Flow'u çok beğendiğini söyledi.
Muti, Bi' Başka YouTube kanalında yaptıkları en kötü şarkının Davay Davay olduğunu söyleyerek "Hâlâ açıp dinleyemem, konserde söylemeyiz. Baya tepki aldı" dedi. Bu şarkıya gelen tepkilerden sonra müziği bırakmayı düşündüğünü de ekledi.
Pandemi, karantina… Nasıl gidiyor hayat şu sıralar?
Kötü geçiyor, yatıyoruz. Biz hareketli insanlarız. Sürekli şehir şehir gezip konser veren insanlarız. Hem maddi hem manevi açıdan bizim için baya kötü oldu. Diğer yandan da üretime devam ettik. Hatta son patlayan şarkımız 'Hokkabazlar'ı Pandemide yaptık. Ama ürettiğinin karşılığını konserlerde alıyorsun. Ve bu dönemde bunu yapamıyoruz.
Yeni çalışmalar var mı?
Şimdi Heijan'a solo bir albüm yapıyoruz, 7 şarkılık. Tekli düetlere de devam edeceğiz. Bu sene daha hareketli geçecek bizim için, ayda bir şarkı yapmayı planlıyoruz.
"Heijan ile dostluğumuz baki"
Heijan ile dostluğunuz nasıl başladı? Birbirinizin kariyerinde önemli bir yere de sahipsiniz. Dönüm noktalarımdan biri diyebilir misin?
Dönüm noktam değil başlangıç noktam. Benim ondan önce müzik kariyerim yoktu. Elime mikrofon dahi almamıştım. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım Heijan ile. O 7-8 senelik başarılı bir rapçi. Bana göre Türkiye'nin sayılı rapçilerinden biri. Benimle tanıştığı dönem kazanç sağlayamadığı için rapi bırakmayı düşünüyordu. Dostluk başladıktan sonra "Beraber parça yapalım" dedi. Benlik bir şey değil. Mikrofon tutmayı bilmem. Sesim de güzel değil. "Yapalım eğlencesine" dedi. İlk şarkımızı çıkardık. Baktık ki insanların tepkisi güzel dedik ki bir tane daha yapalım. 'Yansın Geceler'i yaptık ve patladı. Biz dostuz. Heijan ile ticaret yapmıyoruz. İlişkimizde para hiçbir zaman önceliğimiz değil. Müziği de bıraksak dostluğumuz baki kalacak.
"Fight Kulüp'e falan katılmam"
Birçok rapçi güçlerini birleştirip parçalar çıkarıyor. Fight Kulüp, Katliam gibi. Sizi de böyle bir oluşumun içinde görecek miyiz? İster misin?
Bu isimler yıllarını vermişler rap'e. Türkçe rap'in öncüleri onlar. Ortada emek varsa saygı duyulması lazım. Dinlersin dinlemezsin orası ayrı. Fight Kulüp falan katılmam. Beni de çağırmazlar zaten. Oraya girecek kadar tecrübe görmüyorum kendimde. Dışarı çıktığımda rapçiyim de demiyorum. Diyebilirim, en büyük hakkım aslında. İzlenmeler ortada. Sen bu haberi yayınlarken "Rapçi Muti konuğumuzdu" diyeceksin. Ama söylemiyorum. Bu tip oluşumlara benden önce Heijan'ın katılmasını isterim.
Peki, kiminle en çok feat atmak istersin?
En çok istediğim insanla zaten feat atıyorum ben :) Ben Fero olabilir, Cash Flow olabilir.
"Ben Fero'nun rap'ini seviyorum"
Ben Fero da rap dünyasına girdiğinde çok tepki aldı. Ne düşünüyorsun?
Ben Fero'yu o yüzden çok seviyorum. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ama izlenmeler ortada. Kimisi "Biz sayıya takılmıyoruz, gerçek rap dinlemek istiyoruz" diyor. Boş işler bunlar. Ben Fero'nun rapini severek dinliyorum. Çok eğlenceli şarkılar. Son çıkardığı albümde adam rap yaptı. Orman Kanunları kadar stream alamadı mesela. Tamam, sokak rap'i eyvallah ama bazı şeyleri eğlenceli de anlatabilirsin insanlara. Sokağı da eğlenceli anlatabilirsin. Gazapizm, Cash Flow da dinlerim. Ezhel de dinlerim. Kişiliklerini bilmem ama müziklerini dinlerim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, dokunursa da…
"Rap dünyasında bizi sevmezler"
Siz Heijan ile rap dünyasından biraz farklı takılıyorsunuz. Bu sizin tercihiniz mi? Yoksa dışlandığınızı düşünüyor musunuz?
İkisi de diyelim. Bizi sevmezler. Türkçe Rap'te kanser bir kitle var. Kafalarında beş tane rapçi vardır, o beş rapçiden başkası rapçi değildir onların gözünde. Ama zamanla insanlar kabullenmeye başladı. Bizim rapçilerle işimiz yok, onlarla oturup kalkmak bizim için bir artı değil. Bizim rakamlarımız, yaptığımız iş, konser için şehir şehir gezdiğimiz ortada. İstatistikler ortada. Bizim için önemli değil. Ama iyi insanlar da var. Hepsini dinlerim bu arada. Kişiliklerini bilmem. Ama bizi çok sevdiklerini düşünmüyorum. Neden acaba? Bilmiyorum. Bir anda mı parladık diye? :) Rakamlara mı takılıyorlar? :) Daha yeni yeni rap camiasından sevdiğimiz birileriyle oturup kalkıyoruz. Bizde menfaat yok. Onu basamak olarak kullanayım, bununla oturayım gibi bir şey yok bizde. Genelde çıkar ilişkileri daha baskın olduğu için biz biraz ayrı kalıyoruz onlardan.