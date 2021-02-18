"YAKIŞTIRMALARDAN GELECEK PRİME İHTİYACIM YOK!"

Geçtiğimiz günlerde TikTok shipleri ile ilgili bir yakınman oldu. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Dile getirmek istediğin şeyler var mı?

Benim için bu ship kavramı biraz argo kaçıyor o yüzden yakıştırma muhabbetleri diyeyim. Gereksiz desem çok mu klasiğe kaçar bilmiyorum ama ben sadece yaptığım işlerle ve başarılarımla gündeme gelmek istiyorum çünkü benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. İnsanların özel hayatımı bu kadar kurcalamak istemesi bana çok saçma geliyor. Arkadaşlarımla yakıştırılıyor olmam durumunu ve sürekli hadi siz sevgili olun, beraber olun denmesini absürd buluyorum. Bu yüzden en sonunda çıkıştım ve yeter artık dedim. Yakıştırmadan gelecek prime ihtiyacım yok!

Birlikte shiplendiğin Özgün Görkemin de bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Onun yorumlarıyla ilgili söylemek istediklerin var mı? Bazı şeyler biraz yanlış anlaşılmış olabilir mi sence?

Evet, biraz öyle. Ben ona arkadaş olduğumuzu yansıtmasını söylemiştim. Özgünü de biraz ben yönlendirdim aslında. Yayın yaparken ki konuşmalarından dolayı insanlar benim onu üzdüğümü düşünmüş ama kendisini yanlış yansıtmış olabilir çünkü biz sadece arkadaşız onunla. Aramızda konuştuk ve hallettik.

Senin için prim yapmadan bu noktalara gelen yegane sosyal medya fenomenlerinden biri olduğunla ilgili çok fazla yorum yapılıyor. Senin üzerinden prim yapıldığını düşündüğün durumlar var mı?

Bu zamana kadar üzerimden prim yapılmadı ve yapılmasına da izin vermedim. Başkasından alacağım prime de ihtiyacım yok, tek başıma buralardayım.

Yakın zamanda bir dizide rol aldın, ilk deneyimin miydi?

İkinci deneyimim oldu. İlk tecrübem yine TikTok işbirliğiyle gerçekleşen Seksenler dizisi ile olmuştu. Umarım yakın zamanda üçüncüsü de gelir.

Nasıl bir tecrübe oldu senin için? Kariyerine oyunculukla devam etmeyi düşünüyor musun? Yoksa ağırlıklı olarak sosyal medyada mı devam etmeyi düşünüyorsun?

Bunu da hazır buraya gelmişken söylemiş olayım; küçük bir tiyatro eğitimi aldım ve oyunculuğa karşı da çok fazla ilgim var. Aslında danstan önce oyunculuğa karşı çok büyük bir ilgim vardı ama sosyal medyada dansla tanınınca, dansla devam edeyim dedim. Oyunculuk kesinlikle düşündüğüm bir şey ve devam etmeyi de düşünüyorum.