Dijital dünyaya lise zamanlarında çektiği dans videoları ile giriş yapan 21 yaşındaki fenomen,Türkiye'de dans ederek influencer olan öncü isimlerin başında geliyor.
Oyuncu olma hayalinin danstan bile önce geldiğini vurgulayan Yeliz Korkmaz, konuk oyuncu olarak yer aldığı iki dizi ile hedeflerine doğru giden yolda ilk adımlarını attığını belirtti. Kariyerine oyunculukla devam etmek isteyip istemediği sorusuna karşılık olarak "Bunu da hazır buraya gelmişken söylemiş olayım, küçük bir tiyatro eğitimi aldım ve oyunculuğa karşı çok fazla ilgim var. Aslında danstan önce oyunculuğa karşı çok büyük bir ilgim vardı ama sosyal medyada dansla tanınınca, dansla devam edeyim dedim. Oyunculuk kesinlikle düşündüğüm bir şey ve devam etmeyi de düşünüyorum." cevabını veren genç fenomen, ileride Hande Erçel gibi olmak istediğini de söyledi.
İşte sosyal medya fenomeni Yeliz Korkmaz röportajının tüm detayları...
"YAKIŞTIRMALARDAN GELECEK PRİME İHTİYACIM YOK!"
Geçtiğimiz günlerde TikTok shipleri ile ilgili bir yakınman oldu. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Dile getirmek istediğin şeyler var mı?
Benim için bu ship kavramı biraz argo kaçıyor o yüzden yakıştırma muhabbetleri diyeyim. Gereksiz desem çok mu klasiğe kaçar bilmiyorum ama ben sadece yaptığım işlerle ve başarılarımla gündeme gelmek istiyorum çünkü benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. İnsanların özel hayatımı bu kadar kurcalamak istemesi bana çok saçma geliyor. Arkadaşlarımla yakıştırılıyor olmam durumunu ve sürekli hadi siz sevgili olun, beraber olun denmesini absürd buluyorum. Bu yüzden en sonunda çıkıştım ve yeter artık dedim. Yakıştırmadan gelecek prime ihtiyacım yok!
Birlikte shiplendiğin Özgün Görkemin de bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Onun yorumlarıyla ilgili söylemek istediklerin var mı? Bazı şeyler biraz yanlış anlaşılmış olabilir mi sence?
Evet, biraz öyle. Ben ona arkadaş olduğumuzu yansıtmasını söylemiştim. Özgünü de biraz ben yönlendirdim aslında. Yayın yaparken ki konuşmalarından dolayı insanlar benim onu üzdüğümü düşünmüş ama kendisini yanlış yansıtmış olabilir çünkü biz sadece arkadaşız onunla. Aramızda konuştuk ve hallettik.
Senin için prim yapmadan bu noktalara gelen yegane sosyal medya fenomenlerinden biri olduğunla ilgili çok fazla yorum yapılıyor. Senin üzerinden prim yapıldığını düşündüğün durumlar var mı?
Bu zamana kadar üzerimden prim yapılmadı ve yapılmasına da izin vermedim. Başkasından alacağım prime de ihtiyacım yok, tek başıma buralardayım.
Yakın zamanda bir dizide rol aldın, ilk deneyimin miydi?
İkinci deneyimim oldu. İlk tecrübem yine TikTok işbirliğiyle gerçekleşen Seksenler dizisi ile olmuştu. Umarım yakın zamanda üçüncüsü de gelir.
Nasıl bir tecrübe oldu senin için? Kariyerine oyunculukla devam etmeyi düşünüyor musun? Yoksa ağırlıklı olarak sosyal medyada mı devam etmeyi düşünüyorsun?
Bunu da hazır buraya gelmişken söylemiş olayım; küçük bir tiyatro eğitimi aldım ve oyunculuğa karşı da çok fazla ilgim var. Aslında danstan önce oyunculuğa karşı çok büyük bir ilgim vardı ama sosyal medyada dansla tanınınca, dansla devam edeyim dedim. Oyunculuk kesinlikle düşündüğüm bir şey ve devam etmeyi de düşünüyorum.
"HANDE ERÇEL GİBİ BİRİSİ OLMAYI ÇOK İSTERİM"
Türkiye'de kendine örnek aldığın oyuncular var mı? Mesela en son Aslı Bekiroğlu ile aynı dizide rol aldın, kendisini beğeniyor musun?
Kendisi çok iyi bir insan, tanıştım ve çok tatlı bir kadın. Oyunculuktan ziyade başarı olarak Hande Erçel'i çok beğeniyorum. Hem çok güzel bir kadın hem de çok başarılı. Onun gibi birisi olmak çok isterim!
"ÜNLÜ OLMA HEVESİM HEP VARDI"
Bu yolculuk nasıl başladı senin için? Neler etkiledi ya da tetikledi?
İçimde her zaman ünlü olma ve tanınma hevesi vardı. Ünlü olup, sanatçı olmak istiyordum. Lise sondayken güzel bir telefon almış olmamın da hevesiyle bir video çekeyim ve TikTok'a başlayayım dedim. Attığım ilk videonun tutmasıyla birlikte tamam Yeliz hadi sen buradan devam et dedim ve videolar atmaya başladım. O süreç deneme yanılma ile geçti ve dans videosu attığımda daha çok izlendiğini gördüm. Benim ilk başladığım zamanlarda dans ederek influencer olan hiç kimse yoktu, sanırım Türkiye'de ilk oldum. Yabancı ülkelerde kullanılan ışıklı neon editler vardı, onu Türkiye'ye getirdim ve kullanmaya başladım. Sonra adımı böyle duyurmuş oldum.
"ONUN İÇİN AİLEMDEN VAZGEÇİYORDUM!"
Sosyal medya dünyasında vakit geçirmekten en çok hoşlandığın kişi ya da kişiler kimlerdir?
Çağla! Onu çok seviyorum en yakın arkadaşım, buradan da çok sevgiler ona. Aleyna, Yaren onlarla da sürekli vakit geçiriyorum ama Çağla'nın yeri bende çok ayrı.
Fenomen dünyasında en sinsi bulduğun kişi kim?
Hangi birini sayayım falan dermişim şimdi! TikTok dünyasında Buse Korkmaz'ın üzerinde çok sinsi bir kızmış gibi algı var ama ben Buse'nin sinsi bir insan olduğunu düşünmüyorum.
Bu zamana kadar hayatında yaptığın en büyük fedakarlık neydi? Biri ya da bir şey için olabilir.
Biri için neredeyse ailemden vazgeçmek üzereydim. O fedakarlığı yapacaktım ama son anda vazgeçtim.