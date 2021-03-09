Survivor Çağrı Atakan'ın sicilinde sabıkası bol sevgilisini dövmüş! Murat Ceylan'la kavga eden Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi... Haftanın 5 günü TV8'de izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 büyük bir kavgaya sahne oluyor. Bu kavganın başrolünde tabi ki yine ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan var. Daha önce karşı takımla pek çok defa kavga eden Çağrı Atakan bu kez hızını alamadı ve sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Çağrı Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? gibi sorulara yanıt arayanlar hiç beklemedikleri bir takım haberlerle karşılaştı. O da Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi...

Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.