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    • 09.03.2021 18:01
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    'ın sicilinde sabıkası bol sevgilisini dövmüş! 'la kavga eden 'ın eski sevgilisi...

    rekabetten çok kavgalarla gündemde. Başrolde olan isim ise ünlüler takımından . ekranlarının fenomen yarışma programı 2021'de yarışmacılar şampiyon olma mücadelesi bir yana aynı zamanda psikolojik savaş da veriyor. Bu savaşı veremeyenler ise agresif tavırlarıyla ön plana çıkıyor kimi zaman. Tıpkı Çağrı Atakan gibi. Daha önce gönüllüler takımından Dora, Steven ve Poyraz'la kavga eden Çağrı Atakan bu kez sunucu 'la takıştı. Survivor'ın başından bu yana agresif karakteriyle ön plana çıkan 40 yaşındaki yarışmacı Çağrı Atakan'ın Murat Ceylan'ın üzerine yürüdüğü o anlar şok etkisi yarattı. Çağrı Atakan, sosyetik 'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur'da rol alan Çağrı'nın şiddet geçmişi ise hayli kabarık. Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Çağrı Atakan sizi çok şaşırtacak.

    Survivor Çağrı Atakan'ın sicilinde sabıkası bol

    Survivor Çağrı Atakan'ın sicilinde sabıkası bol sevgilisini dövmüş! Murat Ceylan'la kavga eden Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi... Haftanın 5 günü TV8'de izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 büyük bir kavgaya sahne oluyor. Bu kavganın başrolünde tabi ki yine ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan var. Daha önce karşı takımla pek çok defa kavga eden Çağrı Atakan bu kez hızını alamadı ve sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Çağrı Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? gibi sorulara yanıt arayanlar hiç beklemedikleri bir takım haberlerle karşılaştı. O da Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi...

    Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.

    Ancak bu kez işin boyutu polemikten çıktı. Survivor Çağrı bu kez sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü.

    Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. Sinirlerin çok fazla gerildiği yarışmada Çağrı, gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor.

        Çılgına dönen Çağrı'nın bağırmalarına müdahale eden sunucu Murat Ceylan ise yarışmacısı "Çağrı yeter" diyerek uyarıyor.

        Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamıyor. Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor. Çağrı'nın kendisine yaptığı hareketlere sinirlenen sunucu Murat Ceylan da ona doğru yürüyor.

        Şimdi Çağrı Atakan'ın Survivor akıbetinin ne olacağı merak edilirken diğer bir yandan sicili de hayli kabarık çıktı. Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

        Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

            Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar ile aşk yaşayan Çağrı Atakan hakkında işte tam da bu dönemde pek çok şiddet iddiası ortaya atıldı. Bunlardan biri eski kız arkadaşı Eda A.'ya şiddet uyguladığı yönünde.

            Çağrı Atakan'ın, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı. Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

            Diğer bir iddia ise Çağrı Atakan'ın Eda Taşpınar'ın arkadaşıyla yumruklaştığı yönünde. Bunun üzerine de Eda Taşpınar'ın, Çağrı Atakan'la yollarını ayırdığı biliniyor.
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