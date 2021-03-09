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    • 09.03.2021 15:22
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    • 09.03.2021 15:44
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    - davasında şok gelişme! ‘'e yaptıklarını bana da yapıyor, şiddete uğruyorum’

    Sosyal medya üzerinden 'a yönelik, 'Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik' şeklinde hakaret içerikli cümleler kullanan sunucu hakkında 2,5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmaya katılan Seren Serengil,kimlik sorgusunda sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu söyledi. ‘’Şiddete uğruyorum’’ diyen Seren Serengil, açıklamalarıyla dikkat çekti.

    DHA
    Seren Serengil: 'Petek'e yaptıklarını bana da yapıyor'

    Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine, 'Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklindeki sözler sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.

    Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Serengil hakkında ''Hakaret'' suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    SERENGİL ADLİYEDE!

    Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanık sıfatında yer alan Seren Serengil katılım sağladı. Savunmasında Serengil, ''17 yıldır televizyon programı yapıyorum. Can Tanrıyar'ı da bu camiadan tanırım. Eski eşi Petek Dinçöz ile ayrılık aşamasındayken Petek Hanım'a sürekli tehdit ve şantajda bulunuyordu. Petek Hanım, bu iddiaları ana habere taşıdı. Daha sonra Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ün annesi hakkında asılsız iddialarda bulunmaya başladı" dedi.

    Savunmasına devam eden Serengil, ''Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ü hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansımıştı. Müşteki beni birkaç sefer yemeğe davet etti. Yemekte bana işimi beğendiğini söyledi. Yemek sonunda şoförüyle birlikte eve bırakıyordu. Araçtan inmeden önce bana 'Köpeğim seninle kalabilir mi ?' diye sordu bende tamam dedim. Aslında ne demek istediğini anlamazlıktan geldim Can Tanrıyar'da 'Yani sadece köpeğimi kabul ediyorsun, biz gelemiyoruz' dedi.

        '2 YIL BOYUNCA BENİMLE UĞRAŞTI''

        ''Bunun üzerine araçtan iyi akşamlar diyerek indim. Evlilik sürecine geçtiğimde kendisi sürekli olarak benim aleyhime haberler yapmaya başladı, işlerime engel olmak istedi.

        Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim yönünde asılsız haberle çıkardı. Eski eşi Petek Hanım'a yaptığı şiddeti bana da uygulamaya başladı. O sözleri ben söyledi çünkü ben evlendikten sonra 2 yıl boyunca benimle uğraştı, iftiralar attı. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim ' şeklinde vermiş olduğu savunmasını sonlandırdı.

        ''SUSMADIM''

        Ünlü sunucu Seren Serengil, savunmasının ardından duruşma salonun önünde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında 'Bana uyguladığı şiddetin belgelerini sundum. Bir kadın olarak şiddet görüyorum. Susmadım, susmayacağım da birilerinin bir şekilde dur demesi gerekiyor.'' diyerek adliyeyi terk etti.
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        Haberler Magazin Can Tanrıyar - Seren Serengil davasında şok gelişme! ‘Petek Dinçöz'e yaptıklarını bana da yapıyor, şiddete uğruyorum’
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