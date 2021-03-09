Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine, 'Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklindeki sözler sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.
Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Serengil hakkında ''Hakaret'' suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SERENGİL ADLİYEDE!
Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanık sıfatında yer alan Seren Serengil katılım sağladı. Savunmasında Serengil, ''17 yıldır televizyon programı yapıyorum. Can Tanrıyar'ı da bu camiadan tanırım. Eski eşi Petek Dinçöz ile ayrılık aşamasındayken Petek Hanım'a sürekli tehdit ve şantajda bulunuyordu. Petek Hanım, bu iddiaları ana habere taşıdı. Daha sonra Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ün annesi hakkında asılsız iddialarda bulunmaya başladı" dedi.
Savunmasına devam eden Serengil, ''Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ü hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansımıştı. Müşteki beni birkaç sefer yemeğe davet etti. Yemekte bana işimi beğendiğini söyledi. Yemek sonunda şoförüyle birlikte eve bırakıyordu. Araçtan inmeden önce bana 'Köpeğim seninle kalabilir mi ?' diye sordu bende tamam dedim. Aslında ne demek istediğini anlamazlıktan geldim Can Tanrıyar'da 'Yani sadece köpeğimi kabul ediyorsun, biz gelemiyoruz' dedi.