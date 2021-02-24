Aleyna Tilki 'karşınıza çok küçük yaşta çıktım' diyerek isyan etti! Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolünü paylaştığı dizide hüsrana uğrayan Aleyna Tilki, Retrograde öncesi Instagram'dan sitem etti.
İşte Bu Benim Masalım dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aleyna Tilki, dizinin beklediği performansı alamamasıyla hüsrana uğramıştı. Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan dizi; başrollerinin geniş kitlesine rağmen İMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi olmuştu.
İşte Bu Benim Masalım dizisinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini sürdürürken Aleyna Tilki, dünya starı olma yolundaki ilk adımı geçtiğimiz haftalarda atmıştı.