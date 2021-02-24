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    • 24.02.2021 17:43
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    'karşınıza çok küçük yaşta çıktım' diyerek isyan etti! 'de hüsrana uğramıştı...

    'de hüsrana uğramıştı... 'karşınıza çok küçük yaşta çıktım' diyerek isyan etti! İlk İngilizce parçasından beklediği desteği göremeyen Aleyna Tilki Instagram'dan takipçilerine yazdığı mesajla gündeme bomba gibi düştü. şampiyonu ile başrolünü paylaştığı dizide de hüsrana uğrayan Aleyna Tilki, İngilizce şarkısı için yeterince destek görememesi üzerine bakın neler söyledi.

    Aleyna Tilki 'karşınıza çok küçük yaşta çıktım' diyerek isyan etti

    Aleyna Tilki 'karşınıza çok küçük yaşta çıktım' diyerek isyan etti! Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolünü paylaştığı dizide hüsrana uğrayan Aleyna Tilki, Retrograde öncesi Instagram'dan sitem etti.

    İşte Bu Benim Masalım dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aleyna Tilki, dizinin beklediği performansı alamamasıyla hüsrana uğramıştı. Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan dizi; başrollerinin geniş kitlesine rağmen İMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi olmuştu.

    İşte Bu Benim Masalım dizisinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini sürdürürken Aleyna Tilki, dünya starı olma yolundaki ilk adımı geçtiğimiz haftalarda atmıştı.

        Tilki, Warner Music Global etiketiyle İngilizce 'Retrograde' şarkısında çalışmalarını bitirmişti. Parçanın söz ve müziğine İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı Diplo imzalarını atmıştı. Sarah Hudson, King Hery ve Luca Pretolosi'nin yanı sıra Türk müzisyenler de Aleyna Tilki'nin ekibinde yer aldı.

        26 Şubat'ta Türkiye ve tüm dünyayla İngilizce şarkısı Retrograde'i buluşturmaya hazırlanan genç şarkıcı, beklediği ilgiliyi göremedi. 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Tilki, Retrograde'in heyecanını yaşarken Instagram hesabından sitem etti.

        Medyaya kendisine yeterince destek vermediği iddiasıyla sitem eden Aleyna Tilki bu mesajı paylaştı:

            "Karşınıza çok küçük yaşta çıktım... Ne kadar çalıştığımı aslında hepiniz biliyorsunuz... Ve bu sefer küçük yaşıma rağmen yapayalnız Amerika'da uzun zamanlar kalışıma, tüm çocukluğumu işime feda etmeme değdi. Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum."

            "Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz. Oysaki ben size bazen küssem de sizi gerçekten sevdim ve soğuk havada da, zor zamanlarımda da elimden geldiğince her zaman size kalpten vakit ayırdım."

            "Her işi derin bir saygım olduğu gibi, size de çok saygı duydum. Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi, bana ne kadar inandığınızı biliyorum. Bırakın kalpleri kararmış o insanları dinlemeyi... Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun."

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