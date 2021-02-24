"Her işi derin bir saygım olduğu gibi, size de çok saygı duydum. Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi, bana ne kadar inandığınızı biliyorum. Bırakın kalpleri kararmış o insanları dinlemeyi... Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun."

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