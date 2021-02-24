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    • Magazin
    • 24.02.2021 17:10
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    • 24.02.2021 17:10
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    Gündemde merakla ve heyecanla araştırılan ? Sorusunun yanıtı açıklandı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada yine heyecanlı anlar yaşandı. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmasında format değişikliği yapıldı ve artık erkekler yok, 7 kız yarışmacı yoluna devam ediyor. Peki hafta ortasında günün en yüksek puanını kim aldı? haberimizin içeriğinde yer alıyor.

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    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? 24 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu nedir? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu yarışmada hafta ortasında puanlar nasıl şekillendi? Rekabet ve eğlence dolu yarışmada modaya bakış açılarını yansıtan yarışmacılardan bugünün en yüksek puanını kim aldı? İşte Doya Doya Moda'da yaşananlar…

    24 ŞUBAT ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Elif: 16
    Ceren: 9
    Özde: 19
    Birben: 16
    Rabia: 7
    Ayça:6
    Rüya:7

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerin hepsi yarışmadan ayrılırken, kızlardan ise veda eden isim Tuğçe oldu.

    DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

    Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        DOYA DOYA MODA RABİA KİMDİR?

        Doya Doya Moda'da yeni sezonun başlamasıyla birlikte, bu yıl hangi yarışmacıların yarışacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Yeni sezonda mücadele edecek 7 büyük beden yarışmacıdan biri Rabia Ağca oldu. İlk haftadan bu yana Doya Doya Moda'da kalmayı başaran Rabia Ağca, ilk gün hayatıyla ilgili bilgiler vermişti.Hatay doğumlu Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında ve öğrenci. İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia Ağca, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" diyor. İddialı bir isim olan Rabia, 1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.
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