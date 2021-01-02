Aleyna Tilki'nin yüzü neden şişti? Annesine göre estetik değil 20 yaş olgunluğu ama... Fark akıllara zarar

Aleyna Tilki'nin yüzüne noldu? Sosyal medyada günlerdir bu konuyu konuşuyor. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan 20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki şimdilerde 'İşte Bu Benim Masalım'la oyunculuk kariyerine başladı. Oyunculuk performansı yine sosyal medyada yerden yere vurulan Aleyna Tilki'nin yüzünü son halini görenler şaştı. Yüzündeki şişlik kafaları karıştıran Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı?