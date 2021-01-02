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Aleyna Tilki'nin yüzü neden şişti? Annesine göre estetik değil 20 yaş olgunluğu ama... Fark akıllara zarar

Aleyna Tilki'nin yüzüne noldu? Sosyal medyada günlerdir bu konuyu konuşuyor. Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan 20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki şimdilerde 'İşte Bu Benim Masalım'la oyunculuk kariyerine başladı. Oyunculuk performansı yine sosyal medyada yerden yere vurulan Aleyna Tilki'nin yüzünü son halini görenler şaştı. Yüzündeki şişlik kafaları karıştıran Aleyna Tilki estetik mi yaptırdı?

02.01.2021 09:17 - Son Güncelleme: 02.01.2021 09:17
Aleyna Tilki'nin yüzü neden şişti? Annesine göre estetik değil 20 yaş olgunluğu ama... Fark akıllara zarar

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile kamera karşısına geçtiği yeni projesinde liseli bir kızı canlandıran Aleyna Tilki, 'estetik' haberi ile gündeme geldi. Aleyna Tilki'nin son hali sizi çok şaşırtacak.

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Aleyna Tilki'nin yüzü neden şişti? Annesine göre estetik değil 20 yaş olgunluğu ama... Fark akıllara zarar

Yüzünde estetik olmadığını savunan şarkıcının, dört yıl önceki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki'nin yüzü neden şişti? Annesine göre estetik değil 20 yaş olgunluğu ama... Fark akıllara zarar

Posta'da yer alan habere göre; aradaki farkı anlamak için popçunun, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla çıkış yaptığı 2016 yılındaki fotoğraflarına bakmak yeterli.

Aleyna Tilki'nin yüzü neden şişti? Annesine göre estetik değil 20 yaş olgunluğu ama... Fark akıllara zarar

Aleyna Tilki, o günlerde 16 yaşındaydı. Yüzünde de hiçbir estetik müdahale yoktu.

Aleyna Tilki'nin yüzü neden şişti? Annesine göre estetik değil 20 yaş olgunluğu ama... Fark akıllara zarar

Bugün 20 yaşında olan ünlü şarkıcının, dudak ve yanaklarında dolgu olduğu iddia edildi.

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