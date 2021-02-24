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    • Magazin
    • 24.02.2021 22:04
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    • 24.02.2021 22:04
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    Önlü arkalı kafa kola aldılar! : Hızır baştan anlamıştı hain alayını koparıyor

    Sağdan soldan kafa kola aldılar! için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ve izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olayları merakla bekliyor. Alpaslan'ın vurulması ve ardından hayati tehlikeyi atlatması geceye damgasını vuran olaylardan oldu. Ancak Alpaslan'ın belden aşağısının felç kalacağının doktorlar ve aileler konuşulması herkesi üzen gelişmeler arasındaki yerini aldı. Son sahnede Tuncay ve İshak, Kimsesiz Doğan ve Hızır'ın arabasına uyuşturucu koyup tuzağa düşürdü. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü için geri sayım başladı.

    takvim.com.tr
    EDHO 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler sonrası izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olaylara odaklandı. İshak'a asıl görevleri veren kişinin kimliği ortaya çıktı. Ve son sahnede Kimsesiz Doğan ve Hızır, Tuncay ve İshak ile karşı karşıya geldiği anda hiç beklemedikleri bir yerden darbe yedi. Tuncay ve İshak kurdukları plan neticesinde Hızır'ın arabasına hain vasıtasıyla uyuşturucu koyarak polisi oraya çağırdı. Bu olay neticesinde Kimsesiz Doğan ve Hızır ikilisi göz altına alındı. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 184. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Zaafı olan herkes ölür!"

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

    Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

    İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

        Alpaslan'a yapılan saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.

        "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

        İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

            EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

            Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

            Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

            İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

                Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.
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                Haberler Magazin Önlü arkalı kafa kola aldılar! EDHO 184. bölüm fragmanı: Hızır baştan anlamıştı hain alayını koparıyor