Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanan gelişmeler sonrası izleyiciler gelecek hafta yaşanacak olaylara odaklandı. İshak'a asıl görevleri veren kişinin kimliği ortaya çıktı. Ve son sahnede Kimsesiz Doğan ve Hızır, Tuncay ve İshak ile karşı karşıya geldiği anda hiç beklemedikleri bir yerden darbe yedi. Tuncay ve İshak kurdukları plan neticesinde Hızır'ın arabasına hain vasıtasıyla uyuşturucu koyarak polisi oraya çağırdı. Bu olay neticesinde Kimsesiz Doğan ve Hızır ikilisi göz altına alındı. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 184. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Zaafı olan herkes ölür!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.