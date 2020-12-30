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Bu detayı daha önce duydunuz mu? 2000 doğumlu Aleyna Tilki meğer...

28 Mart 2000 doğumlu 20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ve her hareketiyle magazin dünyasının gündemini belirliyor... Genç ve güzel şarkıcı ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aleyna Tilki'nin doğum yeri ve memleketini öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aleyna Tilki ve diğer ünlülerin herkes tarafından merak edilen memleketleri...

30.12.2020 22:50 - Son Güncelleme: 30.12.2020 23:03
Bu detayı daha önce duydunuz mu? 2000 doğumlu Aleyna Tilki meğer...

Yaptığı şarkılarla genç yaşına rağmen kısa sürede ünü sınırları aşan 2000 doğumlu Aleyna Tilki, birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu detayı daha önce duydunuz mu? 2000 doğumlu Aleyna Tilki meğer...

Hayranları genç şarkıcı ile ilgili merak ettikleri detayları araştırmaya başladı.

Bu detayı daha önce duydunuz mu? 2000 doğumlu Aleyna Tilki meğer...

20 yaşındaki güzel poçunun memleketini duyanları şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Bu detayı daha önce duydunuz mu? 2000 doğumlu Aleyna Tilki meğer...

Peki, Aleyna Tilki nereli?

Bu detayı daha önce duydunuz mu? 2000 doğumlu Aleyna Tilki meğer...

İşte Aleyna Tilki ve diğer ünlülerin memleketleri

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