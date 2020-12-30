Bu detayı daha önce duydunuz mu? 2000 doğumlu Aleyna Tilki meğer...
28 Mart 2000 doğumlu 20 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ve her hareketiyle magazin dünyasının gündemini belirliyor... Genç ve güzel şarkıcı ile ilgili her detay sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aleyna Tilki'nin doğum yeri ve memleketini öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aleyna Tilki ve diğer ünlülerin herkes tarafından merak edilen memleketleri...
30.12.2020 22:50
- Son Güncelleme: 30.12.2020 23:03
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