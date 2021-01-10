Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Olay yaratan fotoğraf...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenler ise, 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde kızları ve yakın dostlarıyla evde kutladığı yeni yaş gününü, "İyikilerim. Bu sene bir değişiklik yapıp 28 yaş geleneğini bozuyor ve 32 (42) parantez içi okunmaz yaşımı kutluyoruz ve tabii ki yanımda iyikilerimle. Doğum günümü kutlayan ve beni bana özel hissettiren herkese teşekkür ederim" notuyla kutlayan Aleyna Tilki'ni annesi Havva Öztel, görenleri şaşırtıyor.