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Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Olay yaratan fotoğraf...

Aleyna Tilki'nin süper minili ve elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel'den yorum gecikmedi! Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı. Yeni proje için kamera karşısına geçen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, dizide liseli bir kızı canlandırıyor. Mini etek ile kamera karşısına geçen Aleyna Tilki'nin Instagram'dan paylaştığı liseli kostümüne geçtiğimiz günlerde "Orası nasıl bir lise öyle, sen nasıl liselisin?" şeklinde tepkiler geldi. Aynı kostümle elleri kelepçeli poz veren Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den gelen yorum ise dikkat çekti.

10.01.2021 11:53 - Son Güncelleme: 10.01.2021 11:53
Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Olay yaratan fotoğraf...

Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli liseli kostümüyle, "Orası nasıl bir lise öyle, sen nasıl liselisin?" şeklinde tepki alan Aleyna Tilki'den yeni paylaşım geldi.

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Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Olay yaratan fotoğraf...

Kelepçeli süper minili poz veren Aleyna Tilki'ye annesinden yorum gecikmedi. Tilki'nin paylaşımına anne Havva Öztel, "Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben" yorumunu yaptı. Süper minili kelepçi poza sosyal medyada yapılan yorumlar olay oldu.

Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Olay yaratan fotoğraf...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenler ise, 'Kızlarıyla aynı yaş gibi duruyor...' dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde kızları ve yakın dostlarıyla evde kutladığı yeni yaş gününü, "İyikilerim. Bu sene bir değişiklik yapıp 28 yaş geleneğini bozuyor ve 32 (42) parantez içi okunmaz yaşımı kutluyoruz ve tabii ki yanımda iyikilerimle. Doğum günümü kutlayan ve beni bana özel hissettiren herkese teşekkür ederim" notuyla kutlayan Aleyna Tilki'ni annesi Havva Öztel, görenleri şaşırtıyor.

Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Olay yaratan fotoğraf...

Biri 15 diğeri 20 yaşında iki kız evladına sahip olan Aleyna Tilki'nin annesi gençk görünümü ile dikkat çekti. İşte başta Aleyna Tilki'nin annesi olmak üzere ünlülerin anneleri...

Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel bakın ne dedi! Olay yaratan fotoğraf...

EVRİM ALASYA VE AYSUN ALASYA

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