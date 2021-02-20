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    • 20.02.2021 13:12
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    • 20.02.2021 13:20
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    dizisinin yıldızı ’a dizi setinde doğum günü sürprizi

    ekranlarında yayınlanan dizisinin başrol oyuncularından ’a doğum gününde sette sürpriz bir kutlama düzenlendi. Şükrü Özyıldız’a setteki küçük kutlamada yönetmen , rol arkadaşları , , Berrak Kuş, Hira Koyuncuoğlu gibi isimler eşlik etti. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, Instagram hesabında yaptığı sevdiklerine seslenerek, “Sevgili Dostlarım, Hangi hediye otizmli bir çocuğun hayatını değiştirmekten daha değerli olabilir? 18 Şubat benim doğum günüm. Bu doğum günümde hediye istemiyorum, bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Tohum Otizm Vakfına doğum günü̈ hediyem olarak büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum.” mesajını yayınladı. Bu çağrısı karşısında Şükrü Özyıldız, büyük bir bağış topladı.

    Şükrü Özyıldız’a dizi setinde doğum günü sürprizi

    Akıncı rolüyle ekrana gelen Şükrü Özyıldız, yeni yaşını dizinin setinde yapılan sürpriz bir buluşmayla kutladı. Set ekibi Özyıldız için özel olarak yaptırdıkları pastayı, ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterlerle süsledi.

    Şükrü Özyıldız'ın hayranları da bu özel günü unutmadı ve sevdikleri oyuncunun bu gününde özel yaptırdıkları pastayla yanında oldu. Şükrü Özyıldız'a setteki küçük kutlamada yönetmen Veli Çelik, rol arkadaşları Büşra Develi, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Hira Koyuncuoğlu gibi isimler eşlik etti.

    Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı sevdiklerine seslenerek, "Sevgili Dostlarım, Hangi hediye otizmli bir çocuğun hayatını değiştirmekten daha değerli olabilir? 18 Şubat benim doğum günüm. Bu doğum günümde hediye istemiyorum, bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak.

        Tohum Otizm Vakfına doğum günü̈ hediyem olarak büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum." mesajını yayınladı. Bu çağrısı karşısında Şükrü Özyıldız, büyük bir bağış topladı.

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