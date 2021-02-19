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    • 20.02.2021 00:05
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    Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! "Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır"

    "Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır."Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerinde ve Büşra Develi'nin yer aldığı 'nin reyting rekormeni dizisi Akıncı 9. bölüm fragmanında,"Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır." Sözü dikkat çekiyor. İşte AKINCI 9. bölüm fragmanı...

    Akıncı 9. bölüm fragmanı izle

    Merakla beklenen Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Başrollerinde ve Büşra Develi'nin yer aldığı 'nin reyting rekormeni dizisi Akıncı 9. bölüm fragmanında,"Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır." Sözü dikkat çekiyor.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.

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    Haberler Televizyon Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! "Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır"