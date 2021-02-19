ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi AKINCI, 8. bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
"YİĞİT DÜŞTÜĞÜNDE KALKTIĞINI BİLENDİR!"
Dizide AKINCI karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı ve "Yiğit düştüğünde kalktığını bilendir!" başlığıyla yayınlanan sahne geceye damgasını vururken izleyiciden de tam not aldı.
AKINCI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI!
Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.
Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir.
Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir.
Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.