Söyleyesin ahval nicedir! Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanında kefere başını kaldırdığı an hesabı kesilecek

Adeta her bölümüyle heyecanı arşa taşıyan Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak uyandırmaya yetti. Kayı Obası'nda Papa'nın ajanı olarak duran İdris yani gerçek ismiyle David kendini yavaş yavaş açık etmeye başladı. Osman Bey beklenmedik bir hamle yaparak David'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak üzere Bamsı Bey ile onun yanında dikkat çeken bir havadis paylaştı. Targun Hatun'un ölümü sonrası Göktuğ Kumanların başına geçmek için oradan ayrıldı. Gündüz Bey pusuya düşen herkesi tek tek kurtardı. Flatyos ve tekfur Nikola ise planlarının çöküşünü izledi. İşte Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
OSMAN BEY'E TAPDUK EMRE'DEN HEDİYE GELDİ
Şeyh Edebalı, Osman Bey'e Yunus Emre'nin dizeleriyle seslendi. Şeyh Edebalı'nın dönüşü obada büyük sevinç yaratırken, Osman Bey ve Şeyh Edebalı'nın sohbeti dizinin hayranları tarafından övgüye boğuldu.
Obaya döndüğünde Şeyh Edebalı'yla buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi. Edebalı'dan İslam dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, "Erzurum yaylalarından Halep çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Şeyh Edebalı'nın cevabı ise "İster oğul! Dahi alemi islamın, alemi Türkün beklediğidir! Adalet üzere bir cihan devleti! Göğsünden filizlenen görklü çınar gibi, gölgesine cümle cihan mazlumunun sığınacağı bir devlet" oldu.
Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e bir de hediyesi vardı. Anadolu erenlerinin desteğini müjdeleyen ve Tapduk Emre'nin misafiri olma şerefine eriştiğini anlatan Şeyh Edebalı, "Nallıhan-ı Karahisar'a varıp yüzünü görmek nasip oldu! Beylik haberini dahi kendisinden işittim. Beyime bir hediye göndermiştir. Sana dervişi Emrem Yunus'un bir mısrasını hediye gönderdi" diyerek şu sözleri söyledi: "Erenler nefesidir devletimiz anınla fitneden olduk münezzeh!"