Söyleyesin ahval nicedir! Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanında kefere başını kaldırdığı an hesabı kesilecek

Adeta her bölümüyle heyecanı arşa taşıyan Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak uyandırmaya yetti. Kayı Obası'nda Papa'nın ajanı olarak duran İdris yani gerçek ismiyle David kendini yavaş yavaş açık etmeye başladı. Osman Bey beklenmedik bir hamle yaparak David'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak üzere Bamsı Bey ile onun yanında dikkat çeken bir havadis paylaştı. Targun Hatun'un ölümü sonrası Göktuğ Kumanların başına geçmek için oradan ayrıldı. Gündüz Bey pusuya düşen herkesi tek tek kurtardı. Flatyos ve tekfur Nikola ise planlarının çöküşünü izledi. İşte Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

OSMAN BEY'E TAPDUK EMRE'DEN HEDİYE GELDİ

Şeyh Edebalı, Osman Bey'e Yunus Emre'nin dizeleriyle seslendi. Şeyh Edebalı'nın dönüşü obada büyük sevinç yaratırken, Osman Bey ve Şeyh Edebalı'nın sohbeti dizinin hayranları tarafından övgüye boğuldu.