SÜRPRİZ DOLU SUZAN

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan atv'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim'in oyuncularından Ahu Yağtu, rolüyle ilgili şunları söyledi: "Hayat verdiğim Suzan, çok güçlü bir kadın değil, sürprizli bir karakter…"