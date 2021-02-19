Atv'nin Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın fanlarından tatlı jest… Dün yeni yaşını kutlayan Özyıldız'ın dünya çapındaki fanları, Maça Kızı'nın ünlü şefi Carlo Bernardini'ye ulaştı.
Üzerinde ünlü oyuncunun bugüne kadar canlandırdığı tüm karakterlerinin olduğu bir pasta yaptıran ABD'den Meksiya'ya kadar binlerce fanı, Şükrü Özyıldız'ı mest etti.
AKINCI'YA TAZE KAN GELDİ
Her cuma atv'de yayınlanan Akıncı'nın oyuncu kadrosu büyüyor. Hira Koyuncuoğlu, diziye son katılan isim oldu. Genç oyuncunun Akıncı dizisindeki rolü Komiser Yardımcısı Güneş Erden olacak. Güneş, pek çok olayın aydınlanmasında önemli bir rol oynayacak.