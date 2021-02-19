Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'nin Akıncı dizisinin yıldızı ’ın fanlarından tatlı jest

    'nin Akıncı dizisinin yıldızı ’ın fanlarından tatlı jest… Dün yeni yaşını kutlayan Özyıldız'ın dünya çapındaki fanları, Maça Kızı'nın ünlü şefi 'ye ulaştı. Üzerinde ünlü oyuncunun bugüne kadar canlandırdığı tüm karakterlerinin olduğu bir pasta yaptıran 'den 'ya kadar binlerce fanı, Şükrü Özyıldız'ı mest etti. İşte 'nin sizler için hazırladığı 19 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Özyıldız'a lezzetli jest

    Atv'nin Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız'ın fanlarından tatlı jest… Dün yeni yaşını kutlayan Özyıldız'ın dünya çapındaki fanları, Maça Kızı'nın ünlü şefi Carlo Bernardini'ye ulaştı.

    Üzerinde ünlü oyuncunun bugüne kadar canlandırdığı tüm karakterlerinin olduğu bir pasta yaptıran ABD'den Meksiya'ya kadar binlerce fanı, Şükrü Özyıldız'ı mest etti.

    AKINCI'YA TAZE KAN GELDİ
    Her cuma atv'de yayınlanan Akıncı'nın oyuncu kadrosu büyüyor. Hira Koyuncuoğlu, diziye son katılan isim oldu. Genç oyuncunun Akıncı dizisindeki rolü Komiser Yardımcısı Güneş Erden olacak. Güneş, pek çok olayın aydınlanmasında önemli bir rol oynayacak.

        BİZİ ENAYİ SANIYORLAR!
        Popçu Aynur Aydın, önceki gün Vadistanbul'daydı. Aydın, "Hala partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz" dedi.

        SÜRPRİZ DOLU SUZAN
        Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan atv'nin yeni dizisi 'Kardeşlerim'in oyuncularından Ahu Yağtu, rolüyle ilgili şunları söyledi: "Hayat verdiğim Suzan, çok güçlü bir kadın değil, sürprizli bir karakter…"

        MUTFAKTA ŞENLİK VAR
        Anneliğin çok yakıştığı Azra Akın, önceki gün oğluyla neşeli anlar yaşadı. Demir'le mutfağa girip yemekler hazırlayan güzel oyuncu, bu anları da Instagram'da paylaştı. Azra Akın, bu kareye "Demir şefle mutfaktayız" yazdı.

            DOSTLUĞUN FOTOĞRAFI
            Hayvan dostu Bensu Soral'dan ders gibi paylaşım… Güzel oyuncu, kavgalarıyla deyimlere bile konu olan kedisi ve köpeğiyle sarmaş dolaş bu karesiyle "Sevginin gücü" dedirtti.

            YILDIZLI ZİYARET
            Dubai'de açtığı yeni restoranı ile adından söz ettiren CZN Burak, dünyaca ünlü oyuncu Will Smith ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü şef, yıldızın adını da pidenin üzerine yazarak sosyal medyayı salladı.

            HADİSE'DEN MÜJDE
            Popçu Hadise, 3 şarkıdan oluşan albümü 'Aşka Kapandım'ı bugün Pasaj Müzik etiketliyle piyasaya sürdü. Şarkıcı, çıkış video şarkısını "Olsun" olarak belirledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Saklambaç Atv'nin Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız’ın fanlarından tatlı jest