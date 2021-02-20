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    • Magazin
    • 20.02.2021 12:09
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    • 20.02.2021 12:09
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    Olay olacak transfer! 'nde Pusat'ın vazgeçemediği isimdi! Kasırgalar estirmeye hazırlanıyor

    serilerinde Süleyman Çakır'ın eşi ve 'ın annesi Nesrin olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu. TV 8 ekranlarının fenomen dizisi 'da transfer haberleri peş peşe geliyor. Cuma akşamları soluksuzca takip edilen Kırmızı Oda dizisindeki yeni gelişmeler izleyicileri heyecanlandıracak. TV 8 ekranlarındaki macerası tam gaz devam eden Kırmızı Oda dizisi bomba bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin Çakır rolüyle hafızalarımızda önemli bir yer edinen Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı. İpek Tenolcay, Kırmızı Oda'da Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi olarak izleyicisi karşısına olacak.

    Kırmızı Oda ünlü oyuncuyu kadrosuna kattı!

    Olay olacak transfer! Kurtlar Vadisi'nde Pusat'ın vazgeçemediği isimdi! Kasırgalar estirmeye hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi serilerinde Nesrin Çakır rolüyle akıllarda yer edinen İpek Tenolcay yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve cuma günleri heyecanla takip edilen Kırmızı Oda dizisinde konuk ve yeni oyuncu transferleri peş peşe duyuruluyor. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre önce final yapan Maria ile Mustafa dizisinde rol alan İpek Tenolcay yeni yıla Kırmızı Oda dizisiyle merhaba diyecek. Tenolcay'ın dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat verecek.

    İPEK TENOLCAY, KIRMIZI ODA'DA!

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

    İpek Tenolcay'ın dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat vereceği öğrenildi.

    İPEK TENOLCAY KİMDİR?

    12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. Asıl mesleği mankenlik olan İpek Tenolcay 1996 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlamıştır.

        İlk olarak Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol alan Tenolcay ayrıca sunuculuk da yapmıştır.

        Örümcek dizisindeki başrolü ile oldukça tanınan ve bu sayede hayran kitlesini artıran Tenolcay iyi derecede İngilizce biliyor. Bir çocuk annesi olan İpek Tenolcay pek çok dizide oynamıştır.

        İpek Tenolcay'ın yer aldığı filmler ve diziler şunlardır: Bana baba dedi, Gönül Hırsızı, Bana adını sor, Esir Sultan, Yamak Ahmet, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Yabangülü, Cam kırıkları, Ayrılık, Ankara Cinayeti, Yalan Dünya, Sev Kardeşim,

            3 Kadın, Kayıt Dışı, Kimsesiz zaman tasvirleri, Kumsaldaki izler, Abdülhamit Düşerken, Baykuşların saltanatı, Yeşil ışık, Örümcek, Hemşerim, Şehnaz Tango, Seviyor Sevmiyor, Maria ile Mustafa dizileridir.

            KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım'la paylaşıyor.

            Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor.

                İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk'u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk'u kliniğe getiriyor.
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                Haberler Magazin Olay olacak transfer! Kurtlar Vadisi'nde Pusat'ın vazgeçemediği isimdi! Kasırgalar estirmeye hazırlanıyor