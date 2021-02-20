Olay olacak transfer! Kurtlar Vadisi'nde Pusat'ın vazgeçemediği isimdi! Kasırgalar estirmeye hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi serilerinde Nesrin Çakır rolüyle akıllarda yer edinen İpek Tenolcay yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve cuma günleri heyecanla takip edilen Kırmızı Oda dizisinde konuk ve yeni oyuncu transferleri peş peşe duyuruluyor. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre önce final yapan Maria ile Mustafa dizisinde rol alan İpek Tenolcay yeni yıla Kırmızı Oda dizisiyle merhaba diyecek. Tenolcay'ın dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat verecek.
İPEK TENOLCAY, KIRMIZI ODA'DA!
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.
İpek Tenolcay'ın dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Nazlı karakterinin annesi rolüne hayat vereceği öğrenildi.
İPEK TENOLCAY KİMDİR?
12 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. Asıl mesleği mankenlik olan İpek Tenolcay 1996 yılından itibaren dizilerde rol almaya başlamıştır.