Efecan Şenolsun'un, dizi setinde Elit İşcan'a yönelik hakaretleri ve cinsel saldırıda bulunması nedeniyle yargılandığı davanın beşinci duruşması 4 Şubat 2021 saat 13.30'da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüleceği öğrenildi. 2018 yılında "Yaşamayanlar" dizisinin setinde oyuncu Elit İşcan'ın, Efecan Şenolsun hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla açtığı davanın 5'inci duruşması bugün görülecek. İşcan, aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine daha sonra da cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. İşcan'ın şikâyeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Hürriyet'in haberine göre; Elit İşcan dava süreci boyunca yaşadıklarını anlattı...
SETTE OLMAYANLAR TANIKLIK YAPTI
"Bugüne kadar 4 duruşma gerçekleşti. Bizim ve şahitlerimizin ifadeleri dinlendi. Set ekibinden görgü tanıklıkları olan ve dürüstçe ifadelerini veren tanıklar dışında, o gün sette olmayan kişiler karşı tarafın şahitliğini yapmak üzere geldi, mahkemeyi bu olayın yaşanmadığına ikna etmek için ifade verdiler."
MESLEKİ GELECEĞİMİ TEHLİKEYE ATTIM
"Bu olayı kamuoyu ile paylaşarak ve yargıya taşıyarak mesleki geleceğimi tehlikeye attığımın ve mercek altına alınacak kişinin bana cinsel saldırıda bulunan kişi değil de ben olacağımın farkındaydım. Beklediğim gibi pek çok haksız ve olumsuz söz işittim. Çoğu yapımcı ve menajerlik ajansı, yaşadığım haksızlık karşısında sessiz kalmadığım için beni bir 'tehlike, arıza' olarak görmeye başladılar. Bunlar olduğu için şaşkın değilim açıkçası, yaklaşık 15 senedir profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum ama tüm bu haksızlıkların normalleştirilmesini de kabul etmiyorum, etmeyeceğim."