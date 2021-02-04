MESLEKİ GELECEĞİMİ TEHLİKEYE ATTIM

"Bu olayı kamuoyu ile paylaşarak ve yargıya taşıyarak mesleki geleceğimi tehlikeye attığımın ve mercek altına alınacak kişinin bana cinsel saldırıda bulunan kişi değil de ben olacağımın farkındaydım. Beklediğim gibi pek çok haksız ve olumsuz söz işittim. Çoğu yapımcı ve menajerlik ajansı, yaşadığım haksızlık karşısında sessiz kalmadığım için beni bir 'tehlike, arıza' olarak görmeye başladılar. Bunlar olduğu için şaşkın değilim açıkçası, yaklaşık 15 senedir profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum ama tüm bu haksızlıkların normalleştirilmesini de kabul etmiyorum, etmeyeceğim."