Survivor yarışmacısı Sancakay çıka çıka bakın kim çıktı yoksa torpilli mi ! Survivor'ın sarışın güzeli meğer ünlü teknik direktörün... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllülr takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Sancakay Ilım Morgül hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.