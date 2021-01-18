Survivor yarışmacısı Sancakay çıka çıka bakın kim çıktı yoksa torpilli mi ! Survivor'ın sarışın güzeli meğer ünlü teknik direktörün... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllülr takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Sancakay Ilım Morgül hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen iki ekip arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Gecede eleme adayı olan isimlerden biri belli oldu.
Merakla beklenen eleme Dora, Sancakay ve Hanzade arasında yaşandı. Ve yapılan oylama sonucunda eleme adayı Sancakay oldu.
Sancakay'ın takım arkadaşı Dora'nın üzerine yürüdüğü görüntüler ağızları açık bırakırken Sancakay hakkındaki bu gerçek herkesi çok şaşırttı.
Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.
Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça'nın yanı sıra İngilizce'de biliyor.
Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.
Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.
SANCAKAY NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?
Survivor izleyicileri Sancakay isminin anlamını merak ediyor. Sancakay ismi hem kadın hem erkek için kullanılmaktadır. Sancakay ismi ise iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Sancak kelimesi mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir. Bu nedenle Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir.
ÜNLÜ DİREKTÖRÜN YEĞENİ ÇIKTI
Galatasaraylı eski futbolcu Barış Özbek'in yanı sıra futbol camiasından bir ismin daha yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.
Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni Sancakay Ilım, Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele ediyor. Sancakay Ilım, dayısı olan Ünal Karaman ile bazı fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşıyor.