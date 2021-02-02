Survivor'ın yenisi Aleyna Çalışkan çıka çıka kim çıktı yarışmadan yarışmaya gezmiş! Bu buzdağının görünen yüzü Survivor Aleyna meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Emin Günenç'in diskalifiye olmasının ardından gönüllüler takımına gelen Aleyna Çalışkan dikkat çekiyor. Aleyna Çalışkan hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' İşte detaylar...
Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Aleyna Çalışkan. 1998 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.
Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Henüz bunun etkisi dinmeden diğer bir bomba Sancakay Ilım Morgül'den gelmişti.