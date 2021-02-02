Sancakay Ilım Morgül'ün ünlü teknik adam Ünal Karaman'ın yeğeni olduğu gerçeği herkesi şaşırtmıştı. Sancakay Ilım Morgül Survivor'a erken veda etti ancak bu haber çok konuşuldu. Bununla da sınırlı kalmadı Survivor yarışmacıları hakkında gerçekler. Bir diğer isim ise Emin Günenç oldu.

Gönüllüler takımının yarışmacısı Emin Günenç'in yıllar önce sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e katıldığı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar patladı. Tam bu konuşulurken bir diğer şaşırtan gerçek Uğurtan Dora'dan geldi.