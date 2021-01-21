Survivor yarışmacısı çıka çıka Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun bakın nesi çıktı! Yoksa o da mı torpilli meğer Survivor 2021 Poyraz... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Önceki gün konseyde ortaya çıkan Somer Sivrioğlu detayı ise izleyicinin ağzını açık bıraktı. Bakın neden.