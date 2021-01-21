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    • 21.01.2021 11:25
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    • 21.01.2021 11:25
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    yarışmacısı çıka çıka jürisi 'nun bakın nesi çıktı! Yoksa o da mı torpilli meğer Poyraz...

    TV 8 ekranlarının klasiklerinden biri haline gelen , 2021 kadrosuyla da izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının hem hayatta kalma hem de şampiyon olma mücadelesi verdiği 'de ünlüler takımının yanı sıra, gönüllüler takımının yarışmacıları da adlarından söz ettiriyor. Son olarak elenen Sancakay Ilım Morgül'ün, teknik direktör 'ın yeğeni çıkmasının etkisi dinmemişken bu kez bir gerçek daha ortaya çıktı. Survivor 2021'nin yakışıklısı ve jüri üyesi arasındaki bu gerçek duyanları şaşkın çevirdi. İşte detaylar...

    Survivor 2021 yarışmacısı çıka çıka bakın kim çıktı

    Survivor yarışmacısı çıka çıka Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun bakın nesi çıktı! Yoksa o da mı torpilli meğer Survivor 2021 Poyraz... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Önceki gün konseyde ortaya çıkan Somer Sivrioğlu detayı ise izleyicinin ağzını açık bıraktı. Bakın neden.

    Masterchef yarışmasına jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu bu sayede Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Survivor'la ilgili bu gerçek ise herkesi çok şaşırttı.

    Acun Ilıcalı, Poyraz'a Somer Şef ile ilgili olan anısını sordu. Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz ve Acun Ilıcalı arasında geçen konuşmalar tüm dikkatleri üzerine çekti.

        Üniversite yıllarında Poyraz'ın Avustralya'ya gittiğini dile getiren Acun Ilıcalı, Poyraz'ın orada bir macerasının olduğunu belirtti. Bunun üzerine Poyraz, orada bir sene boyunca bir restoranda çalıştığını söyledi.

        Poyraz'ın adını hep karıştırdığını dile getiren Acun Ilıcalı, Poyraz'ın üniversite yıllarında yaşadığı bir macerasına değindi. Poyraz Avustralya'ya gittiğini ve orada 1 sene Somer Şef'in yanında çalıştığını dile getirdi.

        Survivor 2021 sezonunun başlamasıyla beraber tüm dikkatler programa verildi. Poyraz'la konuşan Acun Ilıcalı, "Peki bir Avustralya maceran olmuş üniversitede. O durum nasıl oldu?" sorusunu sordu.

            Poyraz ise "Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için." sözlerini dile getirdi.

            Üniversite üçüncü sınıfta Avustralya'ya gittiğini anlatan Poyraz şu ifadeleri kullandı: Somer Şef'in restoranında bir sene garsonluk yaptım. Çok güzel bir maceraydı.

            SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

            Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
                Haberler Magazin Survivor yarışmacısı çıka çıka Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun bakın nesi çıktı! Yoksa o da mı torpilli meğer Survivor 2021 Poyraz...