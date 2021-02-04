Nefessiz izlenen sahneleriyle Kuruluş Osman'da dün akşam ekranlara damgasını vuracak olaylar peşi sıra yaşandı. Yeğeni Bayhoca'nın esaretini kabul etmeyen Osman Bey büyük bir planla kaleyi Nikola'ya verse de muhteşem bir hareketle geri aldı. Bölüm sonrası ATV ekranlarında Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı fragmanda Nikola'nın Dündar Bey'i, Kayı'nın başına geçmesi kışkırtıyor. Ayrıca Osman Bey'den alacağı intikamları olduğunu iddia eden Göktuğ ve Targun, Flatyos ile ittifak yapıyor. Tüm bu olayların dışında Bamsı Bey'in tuzağa düşmesi ve sırtına hançer saplaması izleyicileri şok etti.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Şehit kanıyla sulanmış bir karış toprak verilmez"
Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti!
Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı.
Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.
Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.