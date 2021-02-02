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    • 02.02.2021 16:47
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    • 02.02.2021 16:47
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    'in flaş ismi hakkında bilinmeyenler! kimdir? kaç yaşında, nereli?

    Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadele verdiği 'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı yarışmacıları da dikkat çekiyor. Onlardan biri de . Başarı ivmesini yukarı çeken Kalaycıoğlu karıştığı polemikler, yüksek sesiyle de adından söz ettiriyor. akşam kuşağında yayınlanan fenomen yarışma ’u takip edenler merakla kimdir? Survivor yeni yarışmacısı kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2021 sezonuna bomba gibi başlayan yarışmada sakatlıklar eksik olmadı ve ayrılmak zorunda kalan yarışmacıların yerine yenileri geldi. Gönüllüler takımına dahil olan Aleyna Çalışkan hakkında bilinmeyenleri sizler için haberimizde derledik!

    takvim.com.tr
    Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında?

    Survivor Aleyna kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı bugün arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Sakatlıkları nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek olan kişilerin yerine yeni yarışmacılar dahil oldu ve hayatlarına dair bilgiler de merak edildi. İşte Survivor yeni yarışmacısı Aleyna Çalışkan hakkında bilgiler…

    ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

    Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

    Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.



    ALEYNA ÇALIŞKAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

    Aleyna Çalışkan'ın Instagram adresi merak ediliyor. Adresi 'aleynaclsknn' olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.

        ALEYNA KALAYCIOĞLU VE KARDEŞİ CANSU

        Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

        Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi.

        ALEYNA KALAYCIOĞLU VE ANNESİ

        Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

        Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti.

        Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.
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        Haberler Magazin Survivor 2021'in flaş ismi Aleyna hakkında bilinmeyenler! Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli?