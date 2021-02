Bir süredir Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağın obaya asılmasını isteyen Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bey otağına giden Bamsı, Dündar, Savcı ve Dündar beyler, Osman Bey'e bu değişimin nedenini sordu. Savcı Bey'in "Osman Bey herkesin ortak kıymeti olan bu sancak değişemez. Derhal indirtesin. Aksi takdirde ne boyumuz kalır. Ne de... Senin beyliğin" sözleri üzerine Osman Bey "Gördüm ki beylerim icraatlarımdan rahatsız olmuş? İşittim ki beyliğim tehdit edilir olmuş. O mübarek sancağın gölgesinde Kayı boyumuz huzur buldu. Yitesiye mücadele etti. Doğrudur… Dodurga boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Salur boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Beylerim Oğuz atamın 24 boyu vardır. Her boyun bir tamgası vardır. Her boy kendi hayalini kurar. Her boy kendine nizamını kurmaya kalkar. O vakit.... Bugün dağılmış Oğuz'un evlatlarını zalim düşman karşısında kim bir eyleyecek? Kim onlara yeni hayaller kurduracak? Kim onlara yeniden kardeş olduklarını hatırlatacak? Kim? Biz... Biz... Biz…" cevabını verdi.