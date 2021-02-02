Bamsı Bey "Osman Bey hak düşünmüşsün. Büyük düşünmüşsün. Ancak nice büyük hayaller istişaresiz hüsrana uğramıştır. Bu büyük hayallerine evvela bizi ortak etmezsen ne devlet kurabilirsin ne fetih yapabilirsin" diyerek Osman Bey'e hak verirken; Osman Bey "Hakkınızı helal edin. Beni anlayacağınızı umarak tez davrandım. Sizin gibi doğruyu korkusuzca söyleyen yiğitler ardımda oldukça Rabbimin izniyle kimse bileğimiz bükemez" sözleriyle beylerin gönlünü aldı.

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