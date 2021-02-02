Ekranlarda bir efsane haline gelen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta kapanmış eski defterler tekrar açılıyor. Kulucahisar'ı yakın bir zamanda kaybeden Nikola, Bayhoca'yı esir etmesinin ardından kaleyi istemek için obaya bir haberci gönderdi. Osman Bey ise tekfur planının bozulmasının ardından yeni hamlelerini öne aldı. Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanında Targun Hatun ve Göktuğ'un intikam için geri döndüğü görülüyor. Fragmanda Göktuğ'un "Nikola'dan alacağımız altınlar, Türk topraklarından alacağımız ganimet, Osman'dan alınacak intikamımız var." sözleri dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!
Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.
DÜNDAR BEY'İN PLANI
Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.
OSMAN BEY'İN STRATEJİSİ
Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.