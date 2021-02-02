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    • Magazin
    • 02.02.2021 14:26
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    • 02.02.2021 14:26
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    Mahşer midillisi gibi tongaya düşecek! nda ihanet zokasını yutuyor

    Mahşer midillisi gibi tongaya düşecek! nda ihanet zokasını yutuyor. Heyecanın dozunu her geçen gün artıran dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmelerle hesaplar iyice karışacak. Bayhoca'yı esir eden tekfur Nikola onu idam etmemek için tek şart olarak Kulucahisar Kalesi'nin öne sunacak. Ayrıca Osman Bey tarafından obadan sürülen Targun Hatun ve Göktuğ ondan intikam almak için tekrar geri dönecek. Bamsı Bey Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi ile ilgili aldığı karara büyük tepki göstererek tavrını ortaya koyacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanında intikam sesleri!

    Ekranlarda bir efsane haline gelen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta kapanmış eski defterler tekrar açılıyor. Kulucahisar'ı yakın bir zamanda kaybeden Nikola, Bayhoca'yı esir etmesinin ardından kaleyi istemek için obaya bir haberci gönderdi. Osman Bey ise tekfur planının bozulmasının ardından yeni hamlelerini öne aldı. Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanında Targun Hatun ve Göktuğ'un intikam için geri döndüğü görülüyor. Fragmanda Göktuğ'un "Nikola'dan alacağımız altınlar, Türk topraklarından alacağımız ganimet, Osman'dan alınacak intikamımız var." sözleri dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    KURULUŞ OSMAN 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!

    Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.

    DÜNDAR BEY'İN PLANI

    Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.

    OSMAN BEY'İN STRATEJİSİ

    Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

        GÖKTUĞ VE TARGUN İNTİKAM PEŞİNDE

        Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak?

        YENİ HEDEF NE?

        Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

        OSMAN BEY, KAYI BAYRAĞI'NI DEĞİŞTİRİYOR

        Osman Bey'in Kayı Bayrağı'nı değiştirme kararı beylerin tepkisiyle karşılaştı. Osman Bey, otağına gelen Kayı beylerine bayrağı değiştirmesinin sebebini anlatırken gelecek planlarını da paylaştı.

            Bir süredir Türk boylarını birleştirme planı üzerinde çalışan Osman Bey, ilk adım olarak Kayı Bayrağı'nın değiştirilmesini emretti. Bizzat tasarladığı yeni bayrağın obaya asılmasını isteyen Osman Bey'in bu hareketi beyler tarafından tepkiyle karşılandı.

            Bey otağına giden Bamsı, Dündar, Savcı ve Dündar beyler, Osman Bey'e bu değişimin nedenini sordu. Savcı Bey'in "Osman Bey herkesin ortak kıymeti olan bu sancak değişemez. Derhal indirtesin. Aksi takdirde ne boyumuz kalır. Ne de... Senin beyliğin" sözleri üzerine Osman Bey "Gördüm ki beylerim icraatlarımdan rahatsız olmuş? İşittim ki beyliğim tehdit edilir olmuş. O mübarek sancağın gölgesinde Kayı boyumuz huzur buldu. Yitesiye mücadele etti. Doğrudur… Dodurga boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Salur boyu da kendi tamgasını sancak yaptı dalgalandırdı. Beylerim Oğuz atamın 24 boyu vardır. Her boyun bir tamgası vardır. Her boy kendi hayalini kurar. Her boy kendine nizamını kurmaya kalkar. O vakit.... Bugün dağılmış Oğuz'un evlatlarını zalim düşman karşısında kim bir eyleyecek? Kim onlara yeni hayaller kurduracak? Kim onlara yeniden kardeş olduklarını hatırlatacak? Kim? Biz... Biz... Biz…" cevabını verdi.

            Dündar Bey "Osman Bey! Biz başımızın üzerinde gök rengi sancağımızı görmeye alışmışız. O sancak atalarımızdan bize mirastır" derken, Osman Bey "O sancak; direnişin ve dirilişin remziydi. O sancağın altında direndik ve dirildik; ayağa kalktık. İmdi yürüme vaktidir. Fetih vaktidir. Sual ederim size. Âlem-i İslam'ı ne yok eder? Ayrılık. Gayrılık. Nifak. Atalet. Ben size her boyu bir hilalin gölgesin birleştirmeyi teklif ederim beyler. Bir hilalin... Bir hilal... Tüm cihana yayılacak hilalimizin gölgesi. O boy bu boy derdine düşmeden bir devlet kuracağız. Bu devlet sadece Kayıların değil cümle Türklerin devleti olacaktır. Alemin İslam'ın devleti olacaktır. Bu devlet mazlumların devleti olacaktır. Hilalin gölgesinde yedi iklim yetmiş iki millet huzur bulacaktır" diyerek amacını ifade etti.

            Bamsı Bey "Osman Bey hak düşünmüşsün. Büyük düşünmüşsün. Ancak nice büyük hayaller istişaresiz hüsrana uğramıştır. Bu büyük hayallerine evvela bizi ortak etmezsen ne devlet kurabilirsin ne fetih yapabilirsin" diyerek Osman Bey'e hak verirken; Osman Bey "Hakkınızı helal edin. Beni anlayacağınızı umarak tez davrandım. Sizin gibi doğruyu korkusuzca söyleyen yiğitler ardımda oldukça Rabbimin izniyle kimse bileğimiz bükemez" sözleriyle beylerin gönlünü aldı.

            Osman Bey, Türk boylarını birleştirmeyi başarabilecek mi? Kayı Bayrağı'nın değişmesi obada nasıl karşılanacak? Bölge tekfurlarını bir araya getiren Nikola, Osman Bey'e karşı zafer kazanmak için ne yapacak? Osman Bey yeğeni Bayhoca'yı kurtarabilecek mi?

                SAVAŞA HAZIRLANAN NİKOLA, HAÇLI İTTİFAKINI KURUYOR

                Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 43'nci bölümünde, imparator tarafından bölge tekfurları üzerinde tek yetkili ilan edilen Nikola, savaş hazırlıklarını başlatırken tekfuları İnegöl'de toplantıya çağırdı.

                Tekfurlara Türkleri bölgeden atma planını açıklayan Nikola, ticaret yollarının kapatılacağını açıklarken; "Ölmeleri için tek sebebin Türk olduğunu unutursanız… Ben de sizin tekfur olduğunuzu unuturum…" diyerek göz dağı verdi.

                Tekfur Antandros'un "Bunun ardından neyin geleceği belli. Savaş" sözlerine "Sadece savaş değil… Kan, gözyaşı ve ganimet… Elde ettiğiniz tüm ganimet imparatorluk vergisi olmaksızın sizlerin olacak…" diyerek tekfurlara ganimet vadeden Nikola, "Her bir koldan durmaksızın saldıracaksınız… Osman, nefes alamaz hale gelecek! Siz kalelerinizin kapısını kapatın. Gerisi benim işim. Bu toprakların görmediği kadar büyük bir orduyla yanınızda olacağım. Sadece İmparatorluk ordusuyla değil, Kumanlardan, Moğollardan, Alanlardan oluşan bir güçle balyoz gibi ineceğim Türklerin tepesine…" sözleriyle Osman Bey'e karşı kuracağı devasa ordunun müjdesini verdi.
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                Haberler Magazin Mahşer midillisi gibi tongaya düşecek! Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanında ihanet zokasını yutuyor