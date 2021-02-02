"SABIRSIZLIKLA SÜRECİ BEKLİYORUM"

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı! İlk açıklama Feyza Aktan'dan geldi. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Feyza Altan, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dava devam ettiği için konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla" dedi. Aktan, gazetecilerin, "Özcan Bey çocuğunuzun velayetini mi istiyor? Siz çocuğun sizde kalmasını mı istiyorsunuz?" soruları üzerine; "Evet, tabii ki onun için buradayım" yanıtını verdi.

Aktan'ın avukatı ise "Eminim ki Türk Adaleti çocuk için en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı. Aktan, bir gazetecinin eski eşi Özcan Deniz hakkındaki şiddet iddialarına yönelik sorusuna ise yanıt vermedi.